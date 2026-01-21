Европарламент одобрил ускоренное рассмотрение 90 млрд евро кредита для Украины

90 млрд евро для Украины

В декабре Европейский Союз принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро финансовой помощи на ближайшие два года. Речь идет о безвозвратных и беспроцентных средствах.

Финансирование направят на покрытие бюджетных расходов и потребности обороны, а вопрос погашения может возникнуть только после возмещения нанесенного Украине ущерба со стороны России.

Недавно глава Европейской комиссии сообщила, что из этой суммы 60 млрд евро предусмотрено на оборонный сектор, еще 30 млрд евро - на бюджетную поддержку.

Помощь рассчитана на 2026-2027 годы. В то же время в Евросоюзе продолжается обсуждение механизма так называемого "репарационного кредита" для Украины за счет замороженных российских активов.