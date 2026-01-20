ua en ru
Європарламент прискорює розгляд кредиту Україні на 90 млрд євро

Вівторок 20 січня 2026 19:41
UA EN RU
Європарламент прискорює розгляд кредиту Україні на 90 млрд євро Ілюстративне фото: Європарламент підтримав розгляд кредиту Україні за терміновою процедурою (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Європарламент вирішив терміново розглянути ініціативу про виділення Україні кредиту на 90 млрд євро. Депутати проголосують уже на майбутньому пленарному засіданні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європарламенту.

Сьогодні, 20 січня, депутати підтримали підняттям рук прохання якнайшвидше розглянути фінансовий пакет ЄС, який фінансуватиметься коштом спільних запозичень і буде гарантований бюджетом ЄС.

Якщо його ухвалять, гроші підуть на військову допомогу, підтримку державного бюджету України та зміцнення оборонної промисловості країни, а також інтеграцію в європейську оборонну базу.

Крім того, депутати прискорюють роботу над змінами в Українському фонді та за рішенням Ради ЄС застосувати процедуру розширеного співробітництва. Вона дозволить 24 країнам ЄС (без Чехії, Угорщини та Словаччини) надати Україні позику. Остаточне голосування з цього питання відбудеться в середу, 21 січня.

Наступним кроком буде узгодження позики між Європарламентом і Радою ЄС у рамках звичайної законодавчої процедури.

90 млрд євро для України

Нагадаємо, у грудні ЄС виділив Україні 90 млрд євро на два наступних роки, кошти будуть безповоротними і безвідсотковими.

Гроші підуть на бюджетні потреби та оборону, а погашення можливе тільки після компенсації збитків з боку Росії.

Нещодавно голова Єврокомісії уточнила, що 60 млрд євро буде спрямовано на оборонні потреби України, а ще 30 млрд євро - на бюджетну допомогу.

Такі кошти Україні нададуть на 2026-2027 рр. При цьому в Євросоюзі продовжують розгляд "репараційного кредиту" для України за рахунок заморожених активів Росії.

