Європарламент прискорює розгляд кредиту Україні на 90 млрд євро

Європарламент вирішив терміново розглянути ініціативу про виділення Україні кредиту на 90 млрд євро. Депутати проголосують уже на майбутньому пленарному засіданні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європарламенту.

Сьогодні, 20 січня, депутати підтримали підняттям рук прохання якнайшвидше розглянути фінансовий пакет ЄС, який фінансуватиметься коштом спільних запозичень і буде гарантований бюджетом ЄС.

Якщо його ухвалять, гроші підуть на військову допомогу, підтримку державного бюджету України та зміцнення оборонної промисловості країни, а також інтеграцію в європейську оборонну базу.

Крім того, депутати прискорюють роботу над змінами в Українському фонді та за рішенням Ради ЄС застосувати процедуру розширеного співробітництва. Вона дозволить 24 країнам ЄС (без Чехії, Угорщини та Словаччини) надати Україні позику. Остаточне голосування з цього питання відбудеться в середу, 21 січня.

Наступним кроком буде узгодження позики між Європарламентом і Радою ЄС у рамках звичайної законодавчої процедури.