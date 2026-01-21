Европарламент одобрил ускоренное рассмотрение 90 млрд евро кредита для Украины

Европейский парламент одобрил применение процедуры усиленного сотрудничества для предоставления Украине кредита поддержки Европейского Союза в размере 90 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента .

Соответствующее решение депутаты приняли в среду, дав согласие Совету ЕС использовать специальный механизм, который позволяет группе стран-членов сотрудничать без единодушной поддержки всех государств Союза.

Почему применили "усиленное сотрудничество"

Кредит поддержки для Украины был согласован на саммите Европейского совета 18 декабря 2025 года в Брюсселе и официально представлен Европейской комиссией 14 января 2026 года.

Однако Чехия, Венгрия и Словакия отказались поддержать это решение. Поэтому ЕС решил применить процедуру усиленного сотрудничества - механизм, предусмотренный договорами Евросоюза, который требует отдельного одобрения Европарламента.

Как голосовали депутаты

Решение было принято большинством голосов:

499 депутатов - "за";

135 - "против";

24 - воздержались.

Накануне, во вторник, Европарламент также согласился ускорить рассмотрение этого вопроса и связанных с ним законодательных предложений.

Что дальше

Следующим этапом станет согласование деталей кредитной программы между Европейским парламентом и Советом ЕС в рамках обычной законодательной процедуры.