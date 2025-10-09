Європарламент рекомендував країнам ЄС збивати російські літаки

У Європарламенті рекомендували країнам ЄС застосовувати військову силу для перехоплення та знищення російських військових літаків у разі їх проникнення у європейський повітряний простір.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Європарламенту.
Відповідну резолюцію про "єдину відповідь" на російські атаки по території ЄС схвалено більшістю голосів депутатів. Документ підтримали 469 депутатів, проти 97, утримались 38.
У ній сказано, що Європарламент підтримує всі заходи, спрямовані на узгоджені та пропорційні кроки у відповідь країн ЄС у разі будь-яких порушень їх повітряних кордонів аж до ліквідації потенційних загроз з повітря.
Європарламент також рішуче засудив "безрозсудні та ескалаційні дії Росії" щодо порушення повітряного простору держав-членів ЄС та союзників по НАТО Польщі, Естонії, Латвії, Литви та Румунії, а також навмисні вторгнення дронів на критично важливі об'єкти інфраструктури в Данії, Швеції та Норвегії.
Нагадаємо, вранці 19 вересня три винищувачі МіГ-31 ВКС РФ вилетіли без дозволу у повітряний простір Естонії. Інцидент зафіксовано відразу після входу літаків на територію країни.
Ще два російських винищувачі було зафіксовано над нафтогазовою платформою Petrobaltic у Балтійському морі. Це сталося в межах територіальних вод Польщі.
Литва запропонувала збивати літаки, які вторглися у повітряний простір країн НАТО, нагадавши про випадок у Туреччині в 2015 році. Тоді там після перетину повітряного простору збили російський Су-25.
Польський прем’єр Дональд Туск повідомив, що його країна готова до знищення будь-яких ворожих об’єктів, які увірвуться в її повітряний простір. Те ж саме заявили і в Міністерстві оборони Британії.
Згодом стало відомо, що країни-члени НАТО розглядають можливість послаблення обмежень для пілотів бойових літаків щодо знищення ворожих цілей у повітряному просторі поблизу східного кордону альянсу.