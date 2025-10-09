Європарламент рекомендував країнам ЄС збивати російські літаки

У Європарламенті рекомендували країнам ЄС застосовувати військову силу для перехоплення та знищення російських військових літаків у разі їх проникнення у європейський повітряний простір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Європарламенту.

Європарламент також рішуче засудив "безрозсудні та ескалаційні дії Росії" щодо порушення повітряного простору держав-членів ЄС та союзників по НАТО Польщі, Естонії, Латвії, Литви та Румунії, а також навмисні вторгнення дронів на критично важливі об'єкти інфраструктури в Данії, Швеції та Норвегії.

У ній сказано, що Європарламент підтримує всі заходи, спрямовані на узгоджені та пропорційні кроки у відповідь країн ЄС у разі будь-яких порушень їх повітряних кордонів аж до ліквідації потенційних загроз з повітря.

Відповідну резолюцію про "єдину відповідь" на російські атаки по території ЄС схвалено більшістю голосів депутатів. Документ підтримали 469 депутатів, проти 97, утримались 38.

Що передувало

Нагадаємо, вранці 19 вересня три винищувачі МіГ-31 ВКС РФ вилетіли без дозволу у повітряний простір Естонії. Інцидент зафіксовано відразу після входу літаків на територію країни.

Ще два російських винищувачі було зафіксовано над нафтогазовою платформою Petrobaltic у Балтійському морі. Це сталося в межах територіальних вод Польщі.

Литва запропонувала збивати літаки, які вторглися у повітряний простір країн НАТО, нагадавши про випадок у Туреччині в 2015 році. Тоді там після перетину повітряного простору збили російський Су-25.

Польський прем’єр Дональд Туск повідомив, що його країна готова до знищення будь-яких ворожих об’єктів, які увірвуться в її повітряний простір. Те ж саме заявили і в Міністерстві оборони Британії.

Згодом стало відомо, що країни-члени НАТО розглядають можливість послаблення обмежень для пілотів бойових літаків щодо знищення ворожих цілей у повітряному просторі поблизу східного кордону альянсу.