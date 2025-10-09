Европарламент рекомендовал странам ЕС сбивать российские самолеты

В Европарламенте рекомендовали странам ЕС применять военную силу для перехвата и уничтожения российских военных самолетов в случае их проникновения в европейское воздушное пространство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Европарламента.

Европарламент также решительно осудил "безрассудные и эскалационные действия России" по нарушению воздушного пространства государств-членов ЕС и союзников по НАТО Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Румынии, а также преднамеренные вторжения дронов на критически важные объекты инфраструктуры в Дании, Швеции и Норвегии.

В ней сказано, что Европарламент поддерживает все меры, направленные на согласованные и пропорциональные шаги в ответ стран ЕС в случае любых нарушений их воздушных границ вплоть до ликвидации потенциальных угроз с воздуха.

Соответствующая резолюция о "едином ответе" на российские атаки по территории ЕС одобрена большинством голосов депутатов. Документ поддержали 469 депутатов, против 97, воздержались 38.

Что предшествовало

Напомним, утром 19 сентября три истребителя МиГ-31 ВКС РФ вылетели без разрешения в воздушное пространство Эстонии. Инцидент зафиксирован сразу после входа самолетов на территорию страны.

Еще два российских истребителя были зафиксированы над нефтегазовой платформой Petrobaltic в Балтийском море. Это произошло в пределах территориальных вод Польши.

Литва предложила сбивать самолеты, которые вторглись в воздушное пространство стран НАТО, напомнив о случае в Турции в 2015 году. Тогда там после пересечения воздушного пространства сбили российский Су-25.

Польский премьер Дональд Туск сообщил, что его страна готова к уничтожению любых вражеских объектов, которые ворвутся в ее воздушное пространство. То же самое заявили и в Министерстве обороны Британии.

Впоследствии стало известно, что страны-члены НАТО рассматривают возможность ослабления ограничений для пилотов боевых самолетов по уничтожению вражеских целей в воздушном пространстве вблизи восточной границы альянса.