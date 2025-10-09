ua en ru
Чт, 09 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Европарламент рекомендовал странам ЕС сбивать российские самолеты

Четверг 09 октября 2025 14:35
UA EN RU
Европарламент рекомендовал странам ЕС сбивать российские самолеты Фото: Европарламент рекомендовал странам ЕС сбивали российские самолеты (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Европарламенте рекомендовали странам ЕС применять военную силу для перехвата и уничтожения российских военных самолетов в случае их проникновения в европейское воздушное пространство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Европарламента.

Соответствующая резолюция о "едином ответе" на российские атаки по территории ЕС одобрена большинством голосов депутатов. Документ поддержали 469 депутатов, против 97, воздержались 38.

В ней сказано, что Европарламент поддерживает все меры, направленные на согласованные и пропорциональные шаги в ответ стран ЕС в случае любых нарушений их воздушных границ вплоть до ликвидации потенциальных угроз с воздуха.

Европарламент также решительно осудил "безрассудные и эскалационные действия России" по нарушению воздушного пространства государств-членов ЕС и союзников по НАТО Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Румынии, а также преднамеренные вторжения дронов на критически важные объекты инфраструктуры в Дании, Швеции и Норвегии.

Что предшествовало

Напомним, утром 19 сентября три истребителя МиГ-31 ВКС РФ вылетели без разрешения в воздушное пространство Эстонии. Инцидент зафиксирован сразу после входа самолетов на территорию страны.

Еще два российских истребителя были зафиксированы над нефтегазовой платформой Petrobaltic в Балтийском море. Это произошло в пределах территориальных вод Польши.

Литва предложила сбивать самолеты, которые вторглись в воздушное пространство стран НАТО, напомнив о случае в Турции в 2015 году. Тогда там после пересечения воздушного пространства сбили российский Су-25.

Польский премьер Дональд Туск сообщил, что его страна готова к уничтожению любых вражеских объектов, которые ворвутся в ее воздушное пространство. То же самое заявили и в Министерстве обороны Британии.

Впоследствии стало известно, что страны-члены НАТО рассматривают возможность ослабления ограничений для пилотов боевых самолетов по уничтожению вражеских целей в воздушном пространстве вблизи восточной границы альянса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Европарламент
Новости
Рада разрешила бронирование мужчин в розыске и без военного билета: какие условия
Рада разрешила бронирование мужчин в розыске и без военного билета: какие условия
Аналитика
Игорь Терехов: Эта зима станет самой тяжелой для Харькова с начала войны
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Игорь Терехов: Эта зима станет самой тяжелой для Харькова с начала войны