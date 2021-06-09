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Европарламент намерен призвать ЕС изучить роль России в инциденте с Ryanair в Беларуси

Автор: Дмитрий Левицкий

Европейский парламент завтра, 10 июня, рассмотрит резолюцию по принудительной посадке самолета Ryanair в Беларуси. В резолюции содержится призыв к странам ЕС изучить роль России в этом инциденте и наказать причастных.

Об этом говорится на сайте Европарламента.

В своей резолюции депутаты Европарламента планируют призвать ЕС провести расследование инцидента с Ryanair в Беларуси. Причастных к инциденту россиян предлагают наказать санкциями.

"Расследование должно изучить также возможную роль России в этом инциденте. Любой гражданин России, прямо или косвенно замешан в этой операции, должен попасть под санкции в рамках глобального режима санкций ЕС за нарушение прав человека", - говорится в тексте резолюции.

В резолюции также говорится о том, что Европарламент обеспокоен поддержкой белорусского режима со стороны Кремля, включая финансовую помощь и тесное сотрудничество спецслужб.

Решение Европарламента не является обязательным для исполнения, а является рекомендацией для стран ЕС.

Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял, что посадка самолета Ryanair в Беларуси имеет признаки причастности российских спецслужб. Причастность России к этому инциденту не исключали и в НАТО.

Добавим, на предстоящем саммите ЕС по России учтут поддержку режима Лукашенко со стороны Москвы.

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