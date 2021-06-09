Європарламент планує закликати ЄС вивчити роль Росії в інциденті з Ryanair в Білорусі

У своїй резолюції депутати Європарламенту планують закликати ЄС провести розслідування інциденту з Ryanair в Білорусі. Причетних до інциденту росіян пропонують покарати санкціями.

"Розслідування має вивчити також можливу роль Росії в цьому інциденті. Будь-який громадянин Росії, прямо або побічно замішаний в цій операції, повинен потрапити під санкції в рамках глобального режиму санкцій ЄС за порушення прав людини", - йдеться у тексті резолюції.

У резолюції також йдеться про те, що Європарламент стурбований підтримкою білоруського режиму з боку Кремля, включно з фінансовою допомогою та тісною співпрацею спецслужб.

Рішення Європарламенту не є обов'язковим для виконання, а є рекомендацією для країн ЄС.