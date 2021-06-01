Данилов о посадке самолета Ryanair: имеет все признаки операции спецслужб России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов увидел "российский след" в принудительной посадке самолета Ryanair в Беларуси . По его словам, этот инцидент имеет признаки спецоперации спецслужб России.

Об этом он сказал во время визита в Литву, передает пресс-служба СНБО в Facebook .

"События в Беларуси стали вызовом не только для Европы, но и для всего мира. (Инцидент с Ryanair - ред.) имеет все признаки операции российских спецслужб. Они осуществляют постоянные провокации, и если этого не замечать, они будут двигаться дальше", - подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО также призвал страны Балтии помочь "становлению демократической Беларуси". Данилов отметил, что от совместных действий Украины со стратегическими партнерами будут зависеть изменения в текущей ситуации.

"Мы - это форпост и защита всей Европы", - сказал он, отметив важность единства партнеров в сопротивлении гибридной агрессии со стороны России.