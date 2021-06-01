ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Данилов о посадке самолета Ryanair: имеет все признаки операции спецслужб России

Новина українською →
Вильнюс, Вторник 01 июня 2021 22:54
Данилов о посадке самолета Ryanair: имеет все признаки операции спецслужб России Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов увидел "российский след" в принудительной посадке самолета Ryanair в Беларуси. По его словам, этот инцидент имеет признаки спецоперации спецслужб России.

Об этом он сказал во время визита в Литву, передает пресс-служба СНБО в Facebook.

"События в Беларуси стали вызовом не только для Европы, но и для всего мира. (Инцидент с Ryanair - ред.) имеет все признаки операции российских спецслужб. Они осуществляют постоянные провокации, и если этого не замечать, они будут двигаться дальше", - подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО также призвал страны Балтии помочь "становлению демократической Беларуси". Данилов отметил, что от совместных действий Украины со стратегическими партнерами будут зависеть изменения в текущей ситуации.

"Мы - это форпост и защита всей Европы", - сказал он, отметив важность единства партнеров в сопротивлении гибридной агрессии со стороны России.

Напомним, 23 мая белорусский режим принудительно посадил самолет авиакомпании Ryanair в Минске, чтобы задержать оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. В Британии заподозрили, что к этому может быть причастна Россия, но в Кремле назвали заявление Лондона "неадекватными".

О вероятной причастности России к инциденту с самолетом Ryanair заявляли и в Германии. Такое предположение высказал глава правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Реттген.

В то же время в Соединенных Штатах заявили, что не увидели вероятной причастности России к принудительной посадке самолета Ryanair.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Беларусь Российская Федерация Самолет Ryanair Роман Протасевич Алексей Данилов
NEWS
Данилов о посадке самолета Ryanair: имеет все признаки операции спецслужб России
Данилов о посадке самолета Ryanair: имеет все признаки операции спецслужб России
DAILY
По ту сторону закона. Чем завершились громкие дела о полицейском произволе
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина По ту сторону закона. Чем завершились громкие дела о полицейском произволе