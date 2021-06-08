ЕС на саммите по России учтет ее поддержку режима Лукашенко, - Боррель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что лидеры ЕС на предстоящем саммите по России учтут ситуацию вокруг Беларуси. В частости, лидеры ЕС примут во внимание то, что Москва помогает режиму Александра Лукашенко.

"Я согласен со всеми вами, что перед нами диктатор (речь идет о Лукашенко - ред.). Я согласен со всеми вами, что он (Лукашенко - ред.) пользуется поддержкой России. Я согласен, что мы должны продолжать оказывать давление и использовать все наши возможности и инструменты для поддержки гражданского общества в Беларуси", - сказал он.

Боррель отметил, что недавно Россия возобновила грант в полмиллиона долларов Минску, а также то, что российская поддержка очень важна для режима Лукашенко.

"Совет Европейского союза учтет это, когда на предстоящем заседании будет обсуждать наши отношения с Россией", - пообещал он депутатам.