Європа цього року усвідомила, що її безпека можлива лише за участі України, - Сибіга

2025 рік став переломним для Європи, адже саме цього року відбулося "пробудження" її політичних представників у питаннях безпеки, яка стала залежати напряму від України.

За словами Сибіги, європейські держави були змушені переосмислити власну роль і відповідальність за безпеку та стабільність континенту на тлі зростання загроз з боку Росії.

Він нагадав, що Україна давно закликала партнерів до нового рівня мобілізації - дипломатичної, політичної, економічної та оборонно-промислової - в умовах екзистенційної загрози з боку РФ.

"Пробудження європейських оборонних індустрій та військово-політичних кіл почалося ще раніше, але саме 2025 рік став справді поворотним і визначальним", - зазначив міністр.

Серед ключових чинників він назвав зміну політики США, посилення гібридних загроз і провокацій з боку Росії, а також системну роботу України з європейськими урядами.

Сибіга привітав кроки ЄС щодо посилення незалежності, стратегічної автономії та самодостатності Європи. За його словами, важливим рішенням стало підвищення оборонних витрат до 5% ВВП, а також можливість, передбачена рішенням саміту НАТО в Гаазі, спрямовувати ці кошти на підтримку України в протидії російській агресії.

Глава МЗС наголосив, що Україна вже є невід’ємною частиною нової архітектури європейської безпеки завдяки своєму війську з унікальним бойовим досвідом, технологіям і фахівцям.

"Майбутня система безпеки Європи можлива лише за участі України. Цього року це усвідомлення остаточно закріпилося в ключових європейських столицях", - підсумував Сибіга.