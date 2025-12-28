ua en ru
Європа цього року усвідомила, що її безпека можлива лише за участі України, - Сибіга

Неділя 28 грудня 2025 07:33
UA EN RU
Європа цього року усвідомила, що її безпека можлива лише за участі України, - Сибіга Фото: глава МЗС України Андрій Сибіга (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Маловічко Юлія

2025 рік став переломним для Європи, адже саме цього року відбулося "пробудження" її політичних представників у питаннях безпеки, яка стала залежати напряму від України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис глави МЗС у Facebook.

За словами Сибіги, європейські держави були змушені переосмислити власну роль і відповідальність за безпеку та стабільність континенту на тлі зростання загроз з боку Росії.

Він нагадав, що Україна давно закликала партнерів до нового рівня мобілізації - дипломатичної, політичної, економічної та оборонно-промислової - в умовах екзистенційної загрози з боку РФ.

"Пробудження європейських оборонних індустрій та військово-політичних кіл почалося ще раніше, але саме 2025 рік став справді поворотним і визначальним", - зазначив міністр.

Серед ключових чинників він назвав зміну політики США, посилення гібридних загроз і провокацій з боку Росії, а також системну роботу України з європейськими урядами.

Сибіга привітав кроки ЄС щодо посилення незалежності, стратегічної автономії та самодостатності Європи. За його словами, важливим рішенням стало підвищення оборонних витрат до 5% ВВП, а також можливість, передбачена рішенням саміту НАТО в Гаазі, спрямовувати ці кошти на підтримку України в протидії російській агресії.

Глава МЗС наголосив, що Україна вже є невід’ємною частиною нової архітектури європейської безпеки завдяки своєму війську з унікальним бойовим досвідом, технологіям і фахівцям.

"Майбутня система безпеки Європи можлива лише за участі України. Цього року це усвідомлення остаточно закріпилося в ключових європейських столицях", - підсумував Сибіга.

Безпека Європи під питанням

Як відомо, в Єврокомісії визнають. що безпека континенту залежить наразі від стійкості України перед агресором. Саме тому лідери країн Європи висловлюють чітку підтримку щодо мирного врегулювання, обіцяють гарантії безпеки Україні, здійснюють допомогу в обороні тощо.

ЄС слідкує за кожним кроком України та обіцяє і надалі тиснути на Кремль для послаблення спільного ворога, адже Москва цього року активізувала провокації в межах Європи - розпочалось все з масового порушення повітряного простору Польщі дронами РФ у вересні.

Після цього безпілотники РФ почали вдиратися до інших європейських країн, паралізуючи роботу аеропортів та загалом, навіюючи жах на країни Європи, більшість із яких - члени НАТО.

Європейські країни вже не раз підіймали свої винищувачі в повітря, щоб запобігти ймовірним дроновим атакам. Згодом в ЄС прийняли рішення - будувати стіну проти дронів на східному фланзі блоку.

Згодом у ЗМІ почали з'являтись повідомлення, що Європа готується до можливої війни з РФ. Країни почали посилювати оборону та свої збройні сили в прискореному режимі.

