Тиск на Кремль та супровід України до членства в ЄС: фон дер Ляєн про план на 2026 рік
Напередодні зустрічі лідерів США та України очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила підтримку України Євросоюзом та озвучила план на 2026 рік. Серед пунктів плану - тиск на Кремль та супровід Києва на щляху до членства України в ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис глави ЄК в Х.
За словами фон дер Ляєн, Єврокмісія зв’язалася з кількома лідерами Європи напередодні зустрічі глави Білого дому США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.
Врешті лідери ЄС дійшли згоди: надалі підтримувати Україну на шляху до справедливого миру та зміцнення її обороноздатності, як невід'ємної частини безпеки європейського континенту.
"Ми вітаємо всі зусилля, що ведуть до нашої спільної мети - справедливого та тривалого миру, який зберігає суверенітет та територіальну цілісність України. І це зміцнює безпеку та обороноздатність країни як невід’ємну частину безпеки нашого континенту", - написала глава ЄК..
Вона продовжила: Європа і надалі тиснутиме на РФ та працюватиме над супроводом України на шляху до членства в ЄС.
"У 2026 році Єврокомісія продовжуватиме тиснути на Кремль, підтримувати Україну та інтенсивно працювати над тим, щоб супроводжувати Україну на її шляху до членства в ЄС", - повідомила фон дер Ляєн.
Мирні переговори та роль Європи у процесі
Як відомо, США минулого місяця представили так званий мирний план, який складався з 28 пунтків та був вигідний Москві в першу чергу. ЗМІ писали, що план формував спецпредставник американського президента Стів Віткофф та посланець РФ Кирило Дмітрієв.
Серед пунктів проросійського плану були: значні територіальні поступки агресору, вето на членство України в НАТО, скорочення чисельності української армії, заборона на далекобійну зброю, тощо.
Згодом Україна, за допомогою європейських партнерів та США протягом місяця доопрацьовувала план. Наразі мирний план містить 20 пунктів.
Щодо ролі Європи у оновленні плану, безумовно, її представники розпочали роботу ще з переговорів у Женеві.
Зазначимо, що Москва вперше за довгий час вийшла на контакт щодо мирного врегулювання: 2 грудня американська делегація вирушила в РФ на перемовини. Однак, у Кремлі не приховують: компромісу так і не було досягнуто щодо мирного плану.
Проблемним до сьогодні є питання територій та Запорізької АЕС. Саме ці пункти і не тільки буде обговорювати президент Володимир Зеленський на зустрічі з Трампом 28 грудня.
Слід зазначити: Київ заявляв про успіх щодо гарантій безпеки, які почнуть діяти після встановлення миру. Гарантії безпеки Україні попередньо погодились надати як в Європі, так і в США. Більш детально про безпекові гарантії читайте у матеріалі РБК-Україна.