Европа в этом году осознала, что ее безопасность возможна только при участии Украины, - Сибига

Воскресенье 28 декабря 2025 07:33
Европа в этом году осознала, что ее безопасность возможна только при участии Украины, - Сибига Фото: глава МИД Украины Андрей Сибига (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Маловичко Юлия

2025 год стал переломным для Европы, ведь именно в этом году произошло "пробуждение" ее политических представителей в вопросах безопасности, которая напрямую стала зависеть от Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы МИД в Facebook.

По словам Сибиги, европейские государства были вынуждены переосмыслить собственную роль и ответственность за безопасность и стабильность континента на фоне роста угроз со стороны России.

Он напомнил, что Украина давно призывала партнеров к новому уровню мобилизации - дипломатической, политической, экономической и оборонно-промышленной - в условиях экзистенциальной угрозы со стороны РФ.

"Пробуждение европейских оборонных индустрий и военно-политических кругов началось еще раньше, но именно 2025 год стал действительно поворотным и определяющим", - отметил министр.

Среди ключевых факторов он назвал изменение политики США, усиление гибридных угроз и провокаций со стороны России, а также системную работу Украины с европейскими правительствами.

Сибига приветствовал шаги ЕС по усилению независимости, стратегической автономии и самодостаточности Европы. По его словам, важным решением стало повышение оборонных расходов до 5% ВВП, а также возможность, предусмотренная решением саммита НАТО в Гааге, направлять эти средства на поддержку Украины в противодействии российской агрессии.

Глава МИД подчеркнул, что Украина уже является неотъемлемой частью новой архитектуры европейской безопасности благодаря своему войску с уникальным боевым опытом, технологиям и специалистам.

"Будущая система безопасности Европы возможна только при участии Украины. В этом году это осознание окончательно закрепилось в ключевых европейских столицах", - подытожил Сибига.

Безопасность Европы под вопросом

Как известно, в Еврокомиссии признают. что безопасность континента зависит сейчас от устойчивости Украины перед агрессором. Именно поэтому лидеры стран Европы выражают четкую поддержку по мирному урегулированию, обещают гарантии безопасности Украины, осуществляют помощь в обороне и тому подобное.

ЕС следит за каждым шагом Украины и обещает и в дальнейшем давить на Кремль для ослабления общего врага, ведь Москва в этом году активизировала провокации в пределах Европы - началось все с массового нарушения воздушного пространства Польши дронами РФ в сентябре.

После этого беспилотники РФ начали вторгаться в другие европейские страны, парализуя работу аэропортов и вообще, навевая ужас на страны Европы, большинство из которых - члены НАТО.

Европейские страны уже не раз поднимали свои истребители в воздух, чтобы предотвратить вероятные дроновым атакам. Впоследствии в ЕС приняли решение - строить стену против дронов на восточном фланге блока.

Впоследствии в СМИ начали появляться сообщения, что Европа готовится к возможной войне с РФ. Страны начали усиливать оборону и свои вооруженные силы в ускоренном режиме.

