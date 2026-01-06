Європа та США готують зобов’язання захисту України: подробиці від Reuters

Згідно з документом, такі зобов’язання можуть передбачати використання військових можливостей, розвідки та логістичної підтримки, дипломатичні кроки, а також запровадження додаткових санкцій проти РФ. Однак проєкт ще має бути схвалений лідерами коаліції пізніше цього дня.

У саміті беруть участь понад 27 лідерів. До Єлисейського палацу вже прибули спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер. Основна мета зустрічі - максимально конкретизувати внески союзників у систему гарантій безпеки для України на випадок можливого припинення вогню з Росією.

Що у документі

У проєкті заяви зазначається, що переговори щодо гарантій безпеки істотно просунулися за останні тижні, хоча Москва досі не демонструє готовності погодитися на такі домовленості.

Якщо раніше фокус був зосереджений переважно на військовій допомозі та потенційній участі в міжнародних силах безпеки, то нині увага переходить до юридично зобов’язуючих механізмів підтримки Києва.

Високопоставлений європейський чиновник заявив виданню, що є надія, що зміцнення гарантій коаліції також допоможе закріпити зобов'язання США, які були широко викладені в двосторонніх переговорах з Україною.

"Буде створено постійну, надійну систему моніторингу припинення вогню. Її очолюватимуть США за міжнародної участі, зокрема за сприяння членів Коаліції бажаючих", - йдеться у проекті заяви.

Окрім цього документ передбачає продовження довгострокової військової допомоги Україні, а також створення багатонаціональних сил для України.