Европа и США готовят обязательства защиты Украины: подробности от Reuters

Союзники Украины соглашаются, что будущие гарантии безопасности для Киева должны включать обязательства поддержать страну в случае нового вооруженного нападения со стороны России.
Об этом говорится в проекте заявления, подготовленном накануне саммита "Коалиции желающих", сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Согласно документу, такие обязательства могут предусматривать использование военных возможностей, разведки и логистической поддержки, дипломатические шаги, а также введение дополнительных санкций против РФ. Однако проект еще должен быть одобрен лидерами коалиции позже в этот день.
В саммите принимают участие более 27 лидеров. В Елисейский дворец уже прибыли специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Основная цель встречи - максимально конкретизировать взносы союзников в систему гарантий безопасности для Украины на случай возможного прекращения огня с Россией.
В проекте заявления отмечается, что переговоры по гарантиям безопасности существенно продвинулись за последние недели, хотя Москва до сих пор не демонстрирует готовности согласиться на такие договоренности.
Если раньше фокус был сосредоточен преимущественно на военной помощи и потенциальном участии в международных силах безопасности, то сейчас внимание переходит к юридически обязывающим механизмам поддержки Киева.
Высокопоставленный европейский чиновник заявил изданию, что есть надежда, что укрепление гарантий коалиции также поможет закрепить обязательства США, которые были широко изложены в двусторонних переговорах с Украиной.
"Будет создана постоянная, надежная система мониторинга прекращения огня. Ее будут возглавлять США при международном участии, в частности при содействии членов Коалиции желающих", - говорится в проекте заявления.
Кроме этого документ предусматривает продолжение долгосрочной военной помощи Украине, а также создание многонациональных сил для Украины.
6 января в Париже союзники Украины соберутся для согласования будущих гарантий безопасности для Киева в случае прекращения огня с Россией. Среди ключевых тем - формирование общей позиции Украины, Европы и США, а также возможное размещение иностранных войск после установления перемирия.
Ожидается, что на уровне лидеров стороны доработают документы по безопасности с фокусом на гарантиях и восстановлении Украины, после чего консультации продолжатся в США.
Участие во встрече примет президент Владимир Зеленский, который уже провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
В то же время премьер Польши Дональд Туск не исключил, что подписание документов, которые закрепят общую американо-европейскую позицию по Украине, может состояться уже в ближайшие дни, вероятно в Вашингтоне.
А вот Sky News пишет, что на встрече союзники Украины готовятся взять на себя обязательства, которые будут иметь обязательную силу, в случае будущей агрессии со стороны России.