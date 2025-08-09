Європа та Київ запропонували власний план для переговорів Путіна і Трампа, - WSJ

Європейські держави та Україна відреагували на план Путіна щодо припинення вогню контрпропозицією, яка, на їхню думку, має слугувати основою для того, щоб майбутні переговори між президентом Трампом і російським диктатором набули динаміки.

За даними видання, європейська сторона відхилила російську пропозицію обміняти контрольовані Україною частини Донецької області на припинення вогню.

Європейські уряди, включаючи уряди Британії, Німеччини та Франції, а також України, вирішили відповісти на мирну пропозицію, яка з'явилася після зустрічі Путіна та спеціального посланника США Стіва Віткоффа в Кремлі цього тижня.

Після цих переговорів президент Трамп пропустив встановлений ним самим термін для введення жорстких вторинних санкцій проти Росії і погодився на зустріч з Путіним на Алясці 15 серпня.

Мета Європи в урегулюванні війни в України

Європейська мета полягає в тому, щоб разом з Україною встановити спільну червону лінію, яка, на думку європейських чиновників, повинна застосовуватися до будь-яких потенційних переговорів з Росією.

"Майбутнє України не може бути вирішене без українців, які вже понад три роки борються за свою свободу і безпеку. Європейці також обов'язково будуть частиною рішення, оскільки це стосується їхньої безпеки", - написав президент Франції Еммануель Макрон.

Європейська пропозиція включає вимогу про припинення вогню перед будь-якими іншими кроками. Вона також передбачає, що обмін територіями може відбуватися тільки на взаємній основі, тобто якщо Україна виведе свої війська з деяких регіонів, Росія повинна вивести свої з інших.

"Не можна розпочинати процес, поступаючись територією в розпал бойових дій", - сказав один із європейських переговорників.

Важливо також й те, що європейський план, який був представлений віцепрезиденту Джей Ді Венсу, держсекретареві Марко Рубіо, посланцю Трампа в Україні Кіту Келлоггу та Віткофу, також передбачає, що будь-які територіальні поступки Києва повинні бути підкріплені залізними гарантіями безпеки, включаючи потенційне членство України в НАТО.

Європейський план був розроблений і представлений американській стороні головними помічниками європейських лідерів, також відомими як шерпи. Венс був присутній на зустрічі, тоді як більшість інших американських чиновників брали участь у ній за допомогою відеозв'язку.

Умови Путіна

За словами кількох чиновників, ознайомлених з пропозицією, яку Віткофф привіз із Москви, Путін заявив, що погодиться на припинення вогню в обмін на те, що Україна передасть приблизно третину Донецької області, яку Київ все ще контролює. Лінія фронту ж, на вимогу Путіна має бути заморожена в інших районах, зокрема в Запорізькій та Херсонській областях, які Росія наразі вважає своїми.

Кілька європейських чиновників, які були проінформовані про зустріч з Віткоффом у середу, зазначили, що Путін не повторив свою початкову, більш жорстку позицію: що Україна повинна бути демілітаризована, а її уряд замінений, і що всі Херсонська та Запорізька області, столиці яких контролюються Україною, повинні бути передані Росії.

Деякі європейські чиновники також заявили, що якщо Україна передасть всю Донецьку область, Росія повинна буде вивести свої війська з окупованих частин Запорізької та Херсонської областей на півдні.

Реакція Зеленського на умови Путіна

Цей несподіваний план шокував президента України Володимира Зеленського, якого не запросили на зустріч в Алясці, та європейських лідерів. Після суботньої розмови з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером він назвав цей план "планом звести все до обговорення неможливого" і заявив, що Україна нікому не віддасть свою землю.

Будь-яка угода, досягнута Трампом і Путіним в Алясці, не матиме великої цінності без участі європейських лідерів, заявив інший високопоставлений європейський чиновник.

Водночас анонімний високопоставлений помічник європейського лідера сказав, що "прикро", що Путін зумів уникнути запланованих Трампом каральних заходів, які б серйозно зашкодили військовій економіці Росії й в кінцевому підсумку зменшили її здатність до ескалації вторгнення в Україну.

Путін же продемонстрував, наскільки він вразливий до тиску з боку США, і Трамп повинен скористатися своїм впливом.

Під час зустрічі з Венсом європейські чиновники ще раз наголосили, що майбутнє України не може обговорюватися без України. Незалежно від того, що відбуватиметься у Вашингтоні, Європа продовжуватиме надавати Україні зброю та кошти, заявив один із високопоставлених європейських чиновників.