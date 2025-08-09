Макрон: майбутнє України не може бути вирішено без українців

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що майбутнє України не може бути вирішено без українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.

Макрон поінформував, що у нього знову відбулася розмова з президентом України Володимиром Зеленським, а також із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем і прем'єр-міністром Кіром Стармером.

"Ми, як і раніше, сповнені рішучості підтримувати Україну, працюючи в дусі єдності та спираючись на роботу, виконану в рамках Коаліції добровольців. Майбутнє України не може бути вирішено без українців, які вже більше трьох років борються за свою свободу і безпеку", - пише він.

Президент Франції додав, що європейці теж обов'язково братимуть участь у вирішенні цієї проблеми, оскільки від цього залежить їхня безпека.

"Я продовжуватиму тісно співпрацювати з президентом Зеленським і нашими європейськими партнерами", - резюмував Макрон.