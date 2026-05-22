Європа ризикує залишитися без газу, - Reuters

Європа може зіткнутися з критичним дефіцитом запасів газу, якщо перебої в судноплавстві через Ормузьку протоку триватимуть ще 1-3 місяці.
Про це заявили аналітики норвезької енергетичної компанії Equinor у своєму звіті, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Дані Gas Infrastructure Europe свідчать, що газові сховища по всій Європі наразі заповнені трохи більше ніж на 35%, що нижче сезонної норми близько 50%.
Зазначається, що держави-члени повинні створити газовий буфер протягом літа в північній півкулі, щоб досягти встановленої ЄС мети зберігання 90% у період з жовтня до початку грудня.
"Якщо війна закінчиться завтра і рух через протоку швидко відновиться, ми зможемо досягти прийнятного, хоча й обмеженого, рівня запасів у 75 %, але якщо блокада триватиме від одного до трьох місяців, ситуація може стати критичною", - заявила старша віцепрезидентка компанії Equinor.
У звіті моделюється сценарій, за якого Європі доведеться шукати альтернативні джерела постачання в умовах жорсткої конкуренції з Азією за обмежені обсяги ЗПГ на світовому ринку. Це неминуче призведе до стрімкого стрибка цін та необхідності примусового скорочення споживання газу промисловістю.
Водночас аналітики зауважують, що наразі підземні сховища газу в Європі заповнені на високому рівні завдяки м'яким зимам, що дає регіону певний запас міцності на випадок короткострокових геополітичних шоків.
Нагадаємо, ситуація на Близькому Сході залишається вкрай напруженою через тривале блокування Іраном стратегічної Ормузької протоки.
Раніше повідомлялося, що через війну в Ірані світові запаси нафти виснажуються з безпрецедентною швидкістю. За два місяці після фактичного закриття протоки втрати поставок перевищили 1 млрд барелів, що створює ризики дефіциту та різких стрибків цін на паливо.
Сьогодні, 22 травня, світові ціни на нафту зросли, однак залишаються на шляху до тижневого падіння - все через невизначеність навколо переговорів США та Ірану і заблоковану Ормузьку протоку.
Водночас країни регіону шукають альтернативні логістичні рішення для експорту енергоносіїв. Зокрема, ОАЕ знайшли спосіб обійти Ормузьку протоку та подвоїти експорт нафти завдяки прискоренню будівництва нового нафтопроводу "Захід-Схід" до порту Фуджейра в Оманській затоці.