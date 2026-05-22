Європа ризикує залишитися без газу, - Reuters

Дані Gas Infrastructure Europe свідчать, що газові сховища по всій Європі наразі заповнені трохи більше ніж на 35%, що нижче сезонної норми близько 50%.

Зазначається, що держави-члени повинні створити газовий буфер протягом літа в північній півкулі, щоб досягти встановленої ЄС мети зберігання 90% у період з жовтня до початку грудня.

"Якщо війна закінчиться завтра і рух через протоку швидко відновиться, ми зможемо досягти прийнятного, хоча й обмеженого, рівня запасів у 75 %, але якщо блокада триватиме від одного до трьох місяців, ситуація може стати критичною", - заявила старша віцепрезидентка компанії Equinor.

У звіті моделюється сценарій, за якого Європі доведеться шукати альтернативні джерела постачання в умовах жорсткої конкуренції з Азією за обмежені обсяги ЗПГ на світовому ринку. Це неминуче призведе до стрімкого стрибка цін та необхідності примусового скорочення споживання газу промисловістю.

Водночас аналітики зауважують, що наразі підземні сховища газу в Європі заповнені на високому рівні завдяки м'яким зимам, що дає регіону певний запас міцності на випадок короткострокових геополітичних шоків.