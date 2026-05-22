Европа рискует остаться без газа, - Reuters

Европа может столкнуться с критическим дефицитом запасов газа, если перебои в судоходстве через Ормузский пролив продлятся еще 1-3 месяца.
Об этом заявили аналитики норвежской энергетической компании Equinor в своем отчете, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Данные Gas Infrastructure Europe свидетельствуют, что газовые хранилища по всей Европе сейчас заполнены чуть более чем на 35%, что ниже сезонной нормы около 50%.
Отмечается, что государства-члены должны создать газовый буфер в течение лета в северном полушарии, чтобы достичь установленной ЕС цели хранения 90% в период с октября до начала декабря.
"Если война закончится завтра и движение через пролив быстро восстановится, мы сможем достичь приемлемого, хотя и ограниченного, уровня запасов в 75%, но если блокада продлится от одного до трех месяцев, ситуация может стать критической", - заявила старший вице-президент компании Equinor.
В отчете моделируется сценарий, при котором Европе придется искать альтернативные источники поставок в условиях жесткой конкуренции с Азией за ограниченные объемы СПГ на мировом рынке. Это неизбежно приведет к стремительному скачку цен и необходимости принудительного сокращения потребления газа промышленностью.
В то же время аналитики отмечают, что сейчас подземные хранилища газа в Европе заполнены на высоком уровне благодаря мягким зимам, что дает региону определенный запас прочности на случай краткосрочных геополитических шоков.
Напомним, ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной из-за длительного блокирования Ираном стратегического Ормузского пролива.
Ранее сообщалось, что из-за войны в Иране мировые запасы нефти истощаются с беспрецедентной скоростью. За два месяца после фактического закрытия пролива потери поставок превысили 1 млрд баррелей, что создает риски дефицита и резких скачков цен на топливо.
Сегодня, 22 мая, мировые цены на нефть выросли, однако остаются на пути к недельному падению - все из-за неопределенности вокруг переговоров США и Ирана и заблокированного Ормузского пролива.
В то же время страны региона ищут альтернативные логистические решения для экспорта энергоносителей. В частности, ОАЭ нашли способ обойти Ормузский пролив и удвоить экспорт нефти благодаря ускорению строительства нового нефтепровода "Запад-Восток" в порт Фуджейра в Оманском заливе.