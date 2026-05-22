Европа рискует остаться без газа, - Reuters

Данные Gas Infrastructure Europe свидетельствуют, что газовые хранилища по всей Европе сейчас заполнены чуть более чем на 35%, что ниже сезонной нормы около 50%.

Отмечается, что государства-члены должны создать газовый буфер в течение лета в северном полушарии, чтобы достичь установленной ЕС цели хранения 90% в период с октября до начала декабря.

"Если война закончится завтра и движение через пролив быстро восстановится, мы сможем достичь приемлемого, хотя и ограниченного, уровня запасов в 75%, но если блокада продлится от одного до трех месяцев, ситуация может стать критической", - заявила старший вице-президент компании Equinor.

В отчете моделируется сценарий, при котором Европе придется искать альтернативные источники поставок в условиях жесткой конкуренции с Азией за ограниченные объемы СПГ на мировом рынке. Это неизбежно приведет к стремительному скачку цен и необходимости принудительного сокращения потребления газа промышленностью.

В то же время аналитики отмечают, что сейчас подземные хранилища газа в Европе заполнены на высоком уровне благодаря мягким зимам, что дает региону определенный запас прочности на случай краткосрочных геополитических шоков.