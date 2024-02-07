Європа прокидається від "сієсти" та нарощує потужності ОПК, скоро відчуємо це, - Шмигаль
Європа почала прокидатись від "сплячої сієсти" та нарощувати потужності оборонно-промислового комплексу (ОПК).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час пресконференції з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем.
"Ми також надзвичайно цінуємо військову допомогу, яку ЄС надає Україні. Європа прокидається від "сплячої сієсти". Європейський оборонно-промисловий комплекс нарощує свої потужності, і я впевнений, що ми скоро це відчуємо. Ми сьогодні обговорили це з паном Боррелем", - заявив Шмигаль.
Як відзначив прем'єр, прискорення поставок артилерійських боєприпасів Україні є одним із ключових пріоритетів сьогодні.
Зокрема Шмигаль привітав вклад Борреля у посилення Європейського фонду миру (EFP), через який відбувається підтримка Збройних Сил України та заявив, що очікує вже скоро побачити рішення про створення Фонду підтримки України (Ukraine Assistance Fund) у рамках EPF.
"Окремо хочу подякувати за нещодавнє рішення ЄС залучити Україну до процесу розробки нової Європейської оборонно-промислової стратегії (European Defense Industrial Strategy, EDIS). Впевнений, у нас дуже великі перспективи з точки зору створення спільних оборонних підприємств", - додав прем'єр-міністр.
Мільйон снарядів для України
У березні 2023 року країни ЄС домовились поставити Україні мільйон снарядів. Поставку хотіли завершити спочатку до кінця 2023 року, а потім до березня 2024 року. Втім, передача у встановлений термін так і не відбудеться, оскільки для цього не вистачає виробничих потужностей.
Як відзначав раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, якщо Київ не отримає необхідної кількості артилерійських боєприпасів з одного місця - працюватиме, щоб забезпечити постачання з інших джерел.
За словами міністра оборони Естонії Ханно Певкура, передача обіцяного мільйона снарядів затримується до кінця 2024 року.
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