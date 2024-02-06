Оборонну промисловість України включать до структур безпеки ЄС, - глава Єврокомісії

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її промову в Європарламенті .

"Заглядаючи у майбутнє, ми повинні розглядати обороноздатність України як частину нашої власної обороноздатності. Ми повинні думати про оборонну промисловість України як частину нашої власної оборонної промисловості", - сказала вона.

За її словами, Україну залучили до підготовки оборонно-промислової стратегії ЄС. Це перший крок, який має призвести до інтеграції України до деяких із оборонних програм, за потреби за згодою Європейського парламенту та Євроради.

"Це не лише допоможе нам задовольнити оборонні потреби України, але також сприятиме зближенню та спільному плануванню між нашими збройними силами та оборонною промисловістю. Україна - майбутній член нашого Європейського Союзу. Тому вона має стати набагато ближчою до нас і в галузі оборони", - додала Урсула фон дер Ляєн.

Снаряди для України

Як зазначила голова Єврокомісії, наразі країни підготували понад 40 тисяч українських солдатів.

"Наш Союз і держави-члени мобілізували військову техніку на суму 28 млрд євро. Європейська оборонна промисловість збільшила потужності з виробництва боєприпасів на 40%. До наступного місяця ми поставимо понад півмільйона артилерійських снарядів. До кінця року понад 1 мільйон. Але цього, звичайно, недостатньо", - додала вона.

Війна за свободу

Урсула фон дер Ляєн у своїй промові заявила, що Путін не може зрозуміти: якщо дати людям вибір, вони оберуть свободу.

"Він не може зрозуміти, що боротьба українців відрізняється від боротьби російських солдатів, чиї життя Путін безжально перемелює заради минулого і майбутнього, що давно минуло, яке ніколи не зможе існувати. Жертва України - прямо протилежна. Чому вони б'ються? Тому що вони борються, працюють за щось екзистенційне і властиве людському стану. Ось чому воля України не просто сильніша, ніж у Росії, вона принципово інша за своєю природою та характером. І ось цього Путін ніколи про нас не зрозуміє", - сказала вона.

За її словами, вторгнення Путіна було не лише моральним, а й стратегічно неправильним.

"Замість повалення Києва, поділу ЄС та ослаблення НАТО, по всіх пунктах відбулося прямо протилежне. За підтримки ЄС та наших союзників Україна не тільки стійко вистояла проти більшої країни, сильнішої армії та більшої економіки. Але вона повернула собі більше половини території, яку Росія окупувала з початку цього конфлікту. Минулої зими вони відобразили наступ росіян - і роблять те саме зараз", - додала глава Єврокомісії.

Вона впевнена, що неприборканий дух свободи має пам'ятати тут, у Європі та в усьому демократичному світі на цьому етапі війни. "Немає часу для вагань. Послання, надіслане Європою на засіданні Європейської ради минулого тижня, було кришталево ясним, і дозвольте мені повторити його тут: Європа буде на боці України щодня війни і щодня після неї", - сказала вона.

Прогрес України

Урсула фон дер Ляєн контраст із ситуацією лише десять років тому. "У той час проросійський режим в Україні приймав авторитарні закони і вбивав протестувальників на вулицях. Сьогодні країна щойно прийняла нове законодавство, яке розширює права національних меншин, покращує судову систему та забезпечує систему стримувань та противаг влади", - зазначила вона.

За її словами, саме це призвело Брюссель до початку переговорів про вступ. "І цей прогрес відбувається не тільки тому, що цього вимагає Європа. Це глибоке бажання народу України. Україна - це Європа, тому що Європа - у серцях та умах українців. І незабаром Україна також буде в нашому Союзі", - сказала глава Єврокомісії", - сказала вона.

Урсула фон дер Ляєн завершила свою промову гаслом: "Слава Україні, і хай живе Європа".

Військова промисловість України

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що виробничі потужності українського оборонно-промислового комплексу України у 2024 році планується збільшити у шість разів.

Наприкінці 2023 року президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має стати настільки сильною та ефективною, щоб Росія знала, що на кожен її удар буде відповідь. Виконати це завдання можна за достатньої кількості вітчизняної зброї.

Він зазначив, що наразі для роботи в оборонному комплексі України залучено близько 300 тисяч осіб.