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Коли Україна отримає від ЄС мільйон снарядів: міністр оборони Естонії назвав терміни

Середа 31 січня 2024 16:14
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Коли Україна отримає від ЄС мільйон снарядів: міністр оборони Естонії назвав терміни Фото: Ханно Певкур, міністр оборони Естонії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Передача обіцяного мільйона снарядів для України від країн Європейського союзу знову затримується. Тепер постачання хочуть завершити до кінця 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Естонії Ханно Певкура у Twitter.

Він зазначив, що міністри оборони країн ЄС домовилися виконати свою обіцянку щодо постачання 1 мільйона снарядів для українських захисників.

"До кінця березня буде поставлено понад 0,5 млн снарядів. Понад 1,1 млн снарядів - до кінця 2024 року", - наголосив Певкур.

Міністр оборони уточнив, що виробничі потужності ЄС зростуть до 1,5 млн одиниць снарядів до кінця 2024 року.

Мільйон снарядів для України

Нагадаємо, ще у березні 2023 року країни Євросоюзу домовилися передати Україні мільйон снарядів. Постачання хотіли завершити спочатку до кінця 2023 року, а потім до березня 2024 року.

Але передача у встановлений термін так і не відбудеться, оскільки для цього не вистачає виробничих потужностей.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже заявив, що якщо Україна не отримає необхідної кількості артилерійських боєприпасів з одного місця, то працюватиме, щоб забезпечити постачання з інших джерел.

Варто зауважити, що артилерійські снаряди є однією з ключових потреб українських захисників. Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

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