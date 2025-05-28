Європа посилюватиме тиск на РФ, США готові до нових санкцій, - глава МЗС Німеччини

Німецький чиновник зазначив, що такий механізм тиску із запровадженням нових обмежень має тривати, доки російський диктатор Володимир Путін не почне робити реальні дипломатичні кроки до миру з Україною.

"Ми повинні підтримувати тиск, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів, щоб Росія нарешті вступила в серйозні переговори", - заявив Вадефуль, представник німецької партії Християнсько-демократичний союз.

Таку заяву він зробив перед від'їздом з першим візитом до США на посаді глави МЗС ФРН, і з огляду на триваючі обстріли з боку російських загарбників по містах України й посилення атаки, попри висловлювання офіційної Москви стосовно переговорів щодо миру.

"Ми хочемо нарешті покласти край смертям людей в Україні, ми хочемо негайного припинення вогню і ми хочемо тривалого миру", - наголосив Вадефуль.

Також німецький міністр додав, що "європейці будуть продовжувати посилювати санкції, і Конгрес США також готовий до нових санкцій".

У Вашингтоні Вадепхул планує зустрітися зі своїм американським колегою Марко Рубіо цієї середи, 28 травня, Він обговорить із державним секретарем США спільний підхід до поточних міжнародних криз.