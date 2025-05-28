Европа будет усиливать давление на РФ, США готовы к новым санкциям, - глава МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал к солидарности между странами Европы и США относительно санкционного давления на Россию из-за продолжающейся агрессии против Украины, в частности последних массированных обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZDF Heute.
Немецкий чиновник отметил, что такой механизм давления с введением новых ограничений должен продолжаться, пока российский диктатор Владимир Путин не начнет делать реальные дипломатические шаги к миру с Украиной.
"Мы должны поддерживать давление, чтобы Путин наконец сел за стол переговоров, чтобы Россия наконец вступила в серьезные переговоры", - заявил Вадефуль, представитель немецкой партии Христианско-демократический союз.
Такое заявление он сделал перед отъездом с первым визитом в США в должности главы МИД ФРГ, и учитывая продолжающиеся обстрелы со стороны российских захватчиков по городам Украины и усиление атаки, несмотря на высказывания официальной Москвы относительно переговоров о мире.
"Мы хотим наконец положить конец смертям людей в Украине, мы хотим немедленного прекращения огня и мы хотим длительного мира", - подчеркнул Вадефуль.
Также немецкий министр добавил, что "европейцы будут продолжать усиливать санкции, и Конгресс США также готов к новым санкциям".
В Вашингтоне Вадепхул планирует встретиться со своим американским коллегой Марко Рубио в эту среду, 28 мая, Он обсудит с государственным секретарем США совместный подход к текущим международным кризисам.
Напомним, несмотря на неоднократные фактические отказы российского диктатора Путина на призывы президента США Дональда Трампа о прекращении огня с Украиной, американский лидер на прошлой неделе заявлял, что не планирует вводить санкции против РФ. Хотя лидеры стран Европы призвали Штаты присоединиться к санкционному давлению на Москву из-за нежелания прекращать военную агрессию в отношении Украины.
Однако недавно, реагируя на массированные обстрелы Украины, совершенных Россией три дня подряд, президент США раскритиковал главу Кремля, а также Трамп заявил, что Путин сошел с ума.
Кроме того, американский лидер рассказал, что Штаты безусловно рассматриваютвозможность введения санкций против РФ.
Здесь стоит напомнить, что в конце апреля сенаторы США Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли законопроект в Конгресс о санкциях против России. По словам республиканца Грэма, он имеет достаточно поддержки в Палате представителей, чтобы внести документ на рассмотрение и там.
Добавим, 20 мая ЕС ввел 17-й пакет санкций против России, нанеся удар по морским перевозкам, нефтетрейдерам и их зарубежным пособникам.
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