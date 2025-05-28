Европа будет усиливать давление на РФ, США готовы к новым санкциям, - глава МИД Германии

Немецкий чиновник отметил, что такой механизм давления с введением новых ограничений должен продолжаться, пока российский диктатор Владимир Путин не начнет делать реальные дипломатические шаги к миру с Украиной.

"Мы должны поддерживать давление, чтобы Путин наконец сел за стол переговоров, чтобы Россия наконец вступила в серьезные переговоры", - заявил Вадефуль, представитель немецкой партии Христианско-демократический союз.

Такое заявление он сделал перед отъездом с первым визитом в США в должности главы МИД ФРГ, и учитывая продолжающиеся обстрелы со стороны российских захватчиков по городам Украины и усиление атаки, несмотря на высказывания официальной Москвы относительно переговоров о мире.

"Мы хотим наконец положить конец смертям людей в Украине, мы хотим немедленного прекращения огня и мы хотим длительного мира", - подчеркнул Вадефуль.

Также немецкий министр добавил, что "европейцы будут продолжать усиливать санкции, и Конгресс США также готов к новым санкциям".

В Вашингтоне Вадепхул планирует встретиться со своим американским коллегой Марко Рубио в эту среду, 28 мая, Он обсудит с государственным секретарем США совместный подход к текущим международным кризисам.