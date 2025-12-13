Європа побоюється "троянського коня" для Росії в мирному плані США, - Bloomberg

Європейські чиновники стурбовані тим, що Росія може використати нову мирну угоду щодо завершення війни в Україні, укладену за посередництва США, що прокладе шлях для повторного вторгнення на територію Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами джерел видання, "побоювання, що є головним каменем спотикання в останніх переговорах, полягає в тому, що план США щодо демілітаризованої зони дасть кремлю прикриття для розгортання таємних сил у спірній зоні".

Кремль може потім використовувати гібридну тактику, включаючи так звані операції під фальшивим прапором, щоб підірвати гарантії безпеки США та створити передумови для нового вторгнення.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США обговорювали перетворення Донбасу на "вільну економічну зону" під спеціальним управлінням, тоді як Росія обрала "демілітаризовану зону".

Цього тижня Зеленський озвучив ідею референдуму щодо потенційних територіальних рішень для цього регіону.

"Але Росія може скористатися будь-яким виведенням українських військ з територій, що контролюються Києвом. Тому головним завданням Європи найближчими днями та тижні є забезпечення того, щоб будь-яка мирна угода не містила російського троянського коня", - заявили знайомі з ситуацією джерела.

Зазначається, що хоча російський диктатор Володимир Путін, "імовірно, зберігає свої максималістські цілі в Україні, ключове питання полягає в тому, чи продовжує Москва відкидати будь-яку мирну угоду, чи тактично підтримує спроби Америки досягти угоди в найближчі тижні".

Окрім потенційної можливості використовувати мирний процес зі своїм звичним арсеналом гібридних атак, ще одним ризиком є ​​втручання РФ в публічний референдум чи вибори, які можуть відбутися після мирного врегулювання.

Зеленський має намір вирушити до Берліна в понеділок для зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та іншими європейськими лідерами, включаючи прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, щоб продовжити переговори.

За словами людей, знайомих з цим питанням, "перед зустріччю радники з національної безпеки з України, Європи та США, як очікується, проведуть обговорення проєктів планів".

Колишній радник з національної безпеки Великої Британії Пітер Рікеттс сказав, що європейці мають рацію, що їх турбує пропозиція США щодо демілітаризованої зони.

За його словами, як тільки увага Америки переключиться на щось інше, Путін може "створити інциденти як привід" - наприклад, захист російськомовних.

"Це зробить решту України вразливою до наступного російського наступу. Тож це не просто технічний момент, а фундаментальне питання - для України та для європейської безпеки", - зазначив Рікеттс.