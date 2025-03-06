Європа має залучити США до дебатів та "помирити" їх з Україною, - глава МЗС Чехії

Європа повинна залучити Сполучені Штати до дебатів з питань безпеки. Також Вашингтон має допомогти знайти спосіб зближення з Україною після припинення військової допомоги Києву з боку США.
Про це заявив міністр закордонних справ Чеської Республіки Ян Ліпавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За його словами, країни Європи також повинні зосередитися на готовності замінити американську підтримку України та європейської безпеки власними ресурсами.
"Нам (також) потрібно продовжувати взаємодіяти з США в дебатах про європейську безпеку, і нам потрібно знайти спосіб, можливо, як зблизити Україну і США. Ми не повинні ставити хрест на США, безумовно, ні. Але це реальність, і ми повинні робити те, що можемо", - сказав Ліпавський.
Очільник чеського МЗС привітав пакет Єврокомісії з кредитування урядів країн ЄС у рамках плану переозброєння. На думку міністра, він стане гарною основою для саміту лідерів ЄС у четвер, де будуть обговорювати питання України та безпеки.
На саміті він очікує побачити чіткі позиції всіх 27 країн-членів, які визначать, як рухатися вперед у питаннях безпеки.
Ліпавський також переконаний, що Україна повинна бути за столом переговорів, та що необхідний справедливий і тривалий мир, в той час як попереджувальні перемир'я між Києвом і Москвою не спрацювали.
"Основний інтерес Чеської Республіки і, я сподіваюся, більшості європейських країн полягає в тому, щоб переконатися, що ми зупинимо російський імперіалізм, що ми захистимо принципи, згідно з якими кордони не змінюються за допомогою грубої сили", - сказав він.
Уряд Чехії вже почав обговорювати плани щодо збільшення витрат на оборону до 3% валового внутрішнього продукту найближчими роками з приблизно 2% у 2024 році.
З лютого країна також очолила кампанію зі збору боєприпасів для України. Країна збирає боєприпаси з усього світу, щоб допомогти Києву в боротьбі зі вторгненням РФ. За словами Ліпавського, ініціатива забезпечила поставки на найближчі місяці й прагне отримати більше фінансування від країн-донорів.
Європа залишилася наодинці з питаннями безпеки з минулої п'ятниці, 28 лютого. Тоді президент США Дональд Трамп і віце-президент Джей-Ді Венс розкритикували президента України Володимира Зеленського в Білому домі за те, що він недостатньо цінує підтримку США та їхні зусилля для припинення війни.
У вівторок Єврокомісія запропонувала позичити до 150 мільярдів євро (157,76 мільярда доларів) для кредитування урядів країн ЄС у рамках плану переозброєння через війну Росії в Україні.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який має розбіжності з ЄС щодо підтримки України, вже закликав блок розпочати прямі переговори з Росією про припинення вогню та відмовитися від планів щодо спільної декларації на саміті.
У відповідь президент Європейської Ради Антоніу Кошта не погодився з цією пропозицією.
Тим часом США та Україна обговорюють дату і час зустрічі для переговорів з припинення війни.
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