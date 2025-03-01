Орбан вимагає "прямих переговорів" ЄС і Росії про припинення вогню в Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав листа голові Європейської ради Антоніу Кошті, в якому вимагає прямих переговорів ЄС і Росії про припинення вогню в Україні. Орбан запропонував блокувати ухвалення висновків Європейської ради щодо України.

Про це повідомив у соцмережі Х (Twitter) угорський журналіст Саболч Паньї, повідомляє РБК-Україна .

Угорський журналіст Сабольч Паньї опублікував на своїй сторінці лист прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, адресований голові Європейської ради Антоніу Кошті, у якому угорський прем'єр висловлює свою позицію щодо майбутніх рішень Європейського Союзу щодо України.

Орбан у листі, підготовленому в контексті майбутньої Європейської ради, запланованої на 6 березня, заявив про стратегічні розбіжності в підходах до підтримки України.

"Поки лідери ЄС згуртовуються навколо Зеленського, я отримав цього свіжого листа від Віктора Орбана, в якому він погрожує перешкодити єдності ЄС на підтримку України", - зазначив Паньї, додавши, що Угорщина стає "троянським конем" для Трампа, як раніше була таким для Китаю і Росії.

У листі Орбан заявляє, що після обговорення першого проєкту висновків, поширених 27 лютого, стало зрозуміло, що існують стратегічні відмінності між Угорщиною та рештою членів ЄС, які "неможливо подолати".

Він наполягає на тому, що Європейський Союз, за прикладом США, повинен почати прямі переговори з Росією щодо припинення вогню і стійкого миру в Україні.

"Цей підхід непримиренний із тим, який відображений у проекті висновків. Тому я пропоную не намагатися ухвалити письмові висновки щодо України на спеціальному засіданні Європейської ради", - пише Орбан, пропонуючи натомість підтримати резолюцію Ради Безпеки ООН 2774 (2025), ухвалену в лютому цього року.

Він підкреслює, що спроба Європейської ради ухвалити письмові висновки щодо України може призвести до образу розділеного ЄС.