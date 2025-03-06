Европа должна привлечь США к дебатам и "помирить" их с Украиной, - глава МИД Чехии

Европа должна привлечь Соединенные Штаты к дебатам по вопросам безопасности. Также Вашингтон должен помочь найти способ сближения с Украиной после прекращения военной помощи Киеву со стороны США.
Об этом заявил министр иностранных дел Чешской Республики Ян Липавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По его словам, страны Европы также должны сосредоточиться на готовности заменить американскую поддержку Украины и европейской безопасности собственными ресурсами.
"Нам (также) нужно продолжать взаимодействовать с США в дебатах о европейской безопасности, и нам нужно найти способ, возможно, как сблизить Украину и США. Мы не должны ставить крест на США, безусловно, нет. Но это реальность, и мы должны делать то, что можем", - сказал Липавский.
Глава чешского МИД приветствовал пакет Еврокомиссии по кредитованию правительств стран ЕС в рамках плана перевооружения. По мнению министра, он станет хорошей основой для саммита лидеров ЕС в четверг, где будут обсуждать вопросы Украины и безопасности.
На саммите он ожидает увидеть четкие позиции всех 27 стран-членов, которые определят, как двигаться вперед в вопросах безопасности.
Липавский также убежден, что Украина должна быть за столом переговоров, и что необходим справедливый и длительный мир, в то время как упреждающие перемирия между Киевом и Москвой не сработали.
"Основной интерес Чешской Республики и, я надеюсь, большинства европейских стран заключается в том, чтобы убедиться, что мы остановим российский империализм, что мы защитим принципы, согласно которым границы не изменяются с помощью грубой силы", - сказал он.
Правительство Чехии уже начало обсуждать планы по увеличению расходов на оборону до 3% валового внутреннего продукта в ближайшие годы с примерно 2% в 2024 году.
С февраля страна также возглавила кампанию по сбору боеприпасов для Украины. Страна собирает боеприпасы со всего мира, чтобы помочь Киеву в борьбе с вторжением РФ. По словам Липавского, инициатива обеспечила поставки на ближайшие месяцы и стремится получить больше финансирования от стран-доноров.
Европа осталась наедине с вопросами безопасности с прошлой пятницы, 28 февраля. Тогда президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей-Ди Вэнс раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме за то, что он недостаточно ценит поддержку США и их усилия для прекращения войны.
Во вторник Еврокомиссия предложила одолжить до 150 миллиардов евро (157,76 миллиарда долларов) для кредитования правительств стран ЕС в рамках плана перевооружения из-за войны России в Украине.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который имеет разногласия с ЕС по поддержке Украины, уже призвал блок начать прямые переговоры с Россией о прекращении огня и отказаться от планов по совместной декларации на саммите.
В ответ президент Европейского Совета Антониу Кошта не согласился с этим предложением.
Тем временем США и Украина обсуждают дату и время встречи для переговоров по прекращению войны.
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