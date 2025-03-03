Кошта відповів на заклик Орбана почати "прямі переговори" з РФ щодо миру в Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив з критикою саміту в Лондоні, закликаючи до негайного припинення вогню в Україні. Однак президент Європейської ради Антоніу Кошта відкинув ці пропозиції, підкресливши, що мир повинен бути справедливим та стійким.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Віктор Орбан розкритикував саміт ЄС, що відбувся у Лондоні, і заявив, що європейські лідери "вирішили продовжити війну замість того, щоб обрати мир", назвавши це рішення "поганим, небезпечним і помилковим".

Ці заяви Орбана були зроблені на фоні обговорення питань, що стосуються підтримки України у війні з Росією. Орбан надіслав листа до президента Європейської ради Антоніу Кошти з вимогою розпочати негайні переговори для досягнення припинення вогню в Україні.

Окрім того, Орбан разом з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, запропонував накласти вето на висновки Європейської ради щодо планів для України.

Проте, під час свого візиту до Молдови, Антоніу Кошта, президент Європейської ради, не виявив особливого занепокоєння з приводу цих закликів, рішуче відкинувши пропозиції щодо припинення вогню на умовах Орбана.

Він заявив, що Європейський Союз є проєктом миру, але мир без належної безпеки та оборони є ілюзією.

"Європейський Союз - це проєкт миру, і проєкт миру означає, що безпека та оборона обов'язково є пріоритетом, бо мир без оборони - це ілюзія", - підкреслив Кошта.

Він також додав, що ніхто не бажає миру більше, ніж самі українці, і ЄС підтримує їх у прагненні до тривалого миру, але це не просто припинення вогню, яке лише дає Росії час на відновлення сил.

"Ми хочемо справедливий і тривалий мир", - наголосив Кошта.