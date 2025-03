Україна та США обговорюють дату та місце зустрічі для переговорів, - Білий дім

Волц заявив, що "лист" президента України Володимира Зеленського був "хорошим, позитивним першим кроком" (мається на увазі допис Зеленського у Х, де він написав, що Україна готова до переговорів, і запропонував перші етапи закінчення війни).

За словами Волца, офіційні особи обговорюють дату, місце і команду перемовників, які б привели до припинення війни.

"Ми зробили крок назад, взяли паузу і переглядаємо всі аспекти цих відносин. Але перед тим, як вийти сюди, я щойно розмовляв телефоном з моїм колегою, радником з питань національної безпеки України. Ми добре обговорили місце проведення наступного раунду переговорів, делегації, питання по суті", - сказав він.

Movement on Ukraine in "very short order," @MikeWaltz47 told us. Asked about US pause in intelligence sharing with Ukraine, he said: "We have taken a step back, and are pausing and reviewing all aspects of this relationship. But I just got off the phone before I walked out here… pic.twitter.com/8cOx7sysq3