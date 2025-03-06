Європа має залучити США до дебатів та "помирити" їх з Україною, - глава МЗС Чехії

Європа повинна залучити Сполучені Штати до дебатів з питань безпеки. Також Вашингтон має допомогти знайти спосіб зближення з Україною після припинення військової допомоги Києву з боку США.

Про це заявив міністр закордонних справ Чеської Республіки Ян Ліпавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, країни Європи також повинні зосередитися на готовності замінити американську підтримку України та європейської безпеки власними ресурсами.

"Нам (також) потрібно продовжувати взаємодіяти з США в дебатах про європейську безпеку, і нам потрібно знайти спосіб, можливо, як зблизити Україну і США. Ми не повинні ставити хрест на США, безумовно, ні. Але це реальність, і ми повинні робити те, що можемо", - сказав Ліпавський.

Очільник чеського МЗС привітав пакет Єврокомісії з кредитування урядів країн ЄС у рамках плану переозброєння. На думку міністра, він стане гарною основою для саміту лідерів ЄС у четвер, де будуть обговорювати питання України та безпеки.

На саміті він очікує побачити чіткі позиції всіх 27 країн-членів, які визначать, як рухатися вперед у питаннях безпеки.

Ліпавський також переконаний, що Україна повинна бути за столом переговорів, та що необхідний справедливий і тривалий мир, в той час як попереджувальні перемир'я між Києвом і Москвою не спрацювали.

"Основний інтерес Чеської Республіки і, я сподіваюся, більшості європейських країн полягає в тому, щоб переконатися, що ми зупинимо російський імперіалізм, що ми захистимо принципи, згідно з якими кордони не змінюються за допомогою грубої сили", - сказав він.

Уряд Чехії вже почав обговорювати плани щодо збільшення витрат на оборону до 3% валового внутрішнього продукту найближчими роками з приблизно 2% у 2024 році.

З лютого країна також очолила кампанію зі збору боєприпасів для України. Країна збирає боєприпаси з усього світу, щоб допомогти Києву в боротьбі зі вторгненням РФ. За словами Ліпавського, ініціатива забезпечила поставки на найближчі місяці й прагне отримати більше фінансування від країн-донорів.