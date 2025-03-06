Европа должна привлечь США к дебатам и "помирить" их с Украиной, - глава МИД Чехии

Европа должна привлечь Соединенные Штаты к дебатам по вопросам безопасности. Также Вашингтон должен помочь найти способ сближения с Украиной после прекращения военной помощи Киеву со стороны США.

Об этом заявил министр иностранных дел Чешской Республики Ян Липавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По его словам, страны Европы также должны сосредоточиться на готовности заменить американскую поддержку Украины и европейской безопасности собственными ресурсами.

"Нам (также) нужно продолжать взаимодействовать с США в дебатах о европейской безопасности, и нам нужно найти способ, возможно, как сблизить Украину и США. Мы не должны ставить крест на США, безусловно, нет. Но это реальность, и мы должны делать то, что можем", - сказал Липавский.

Глава чешского МИД приветствовал пакет Еврокомиссии по кредитованию правительств стран ЕС в рамках плана перевооружения. По мнению министра, он станет хорошей основой для саммита лидеров ЕС в четверг, где будут обсуждать вопросы Украины и безопасности.

На саммите он ожидает увидеть четкие позиции всех 27 стран-членов, которые определят, как двигаться вперед в вопросах безопасности.

Липавский также убежден, что Украина должна быть за столом переговоров, и что необходим справедливый и длительный мир, в то время как упреждающие перемирия между Киевом и Москвой не сработали.

"Основной интерес Чешской Республики и, я надеюсь, большинства европейских стран заключается в том, чтобы убедиться, что мы остановим российский империализм, что мы защитим принципы, согласно которым границы не изменяются с помощью грубой силы", - сказал он.

Правительство Чехии уже начало обсуждать планы по увеличению расходов на оборону до 3% валового внутреннего продукта в ближайшие годы с примерно 2% в 2024 году.

С февраля страна также возглавила кампанию по сбору боеприпасов для Украины. Страна собирает боеприпасы со всего мира, чтобы помочь Киеву в борьбе с вторжением РФ. По словам Липавского, инициатива обеспечила поставки на ближайшие месяцы и стремится получить больше финансирования от стран-доноров.