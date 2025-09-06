Європа має відігравати головну роль у гарантіях безпеки для України, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що Європа прагне врегулювання війни в Україні та повинна відігравати основну роль у питаннях гарантій безпеки.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі.
Трамп наголосив, що готовий допомогти Україні у вирішенні цього питання.
"Що ж, ми з цим розберемося. Ми допоможемо їм. Послухайте, ми хочемо врятувати багато життів, тому ми щось з цим зробимо. Я думаю, люди цього очікують. Ми допоможемо їм", - сказав він.
Водночас президент США підкреслив, що саме Європа має бути першою в забезпеченні гарантій.
"Європа буде першою, і вони хочуть бути першими, і вони хочуть, вони хочуть, щоб це закінчилося. Європа хоче, щоб це закінчилося", - зазначив Трамп.
Гарантії безпеки для України
Нагадаємо, днями президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни "коаліції рішучих" завершили підготовку гарантій безпеки для України.
За його словами, 26 країни вже готові відправити своїх солдатів в Україну або підтримувати таку місію.
Водночас президент України Володимир Зеленський, коментуючи можливе відправлення іноземного контингенту в Україну, зазначив, що точно йдеться про тисячі солдатів.
А вже сьогодні під час зустрічі зі словацьким прем'єром Робертом Фіцо Зеленський запропонував Словаччині стати частиною системи гарантій безпеки для України.