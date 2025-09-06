Европа должна играть главную роль в гарантиях безопасности для Украины, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа стремится к урегулированию войны в Украине и должна играть основную роль в вопросах гарантий безопасности.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме.
Трамп подчеркнул, что готов помочь Украине в решении этого вопроса.
"Что ж, мы с этим разберемся. Мы поможем им. Послушайте, мы хотим спасти много жизней, поэтому мы что-то с этим сделаем. Я думаю, люди этого ожидают. Мы поможем им", - сказал он.
В то же время президент США подчеркнул, что именно Европа должна быть первой в обеспечении гарантий.
"Европа будет первой, и они хотят быть первыми, и они хотят, они хотят, они хотят, чтобы это закончилось. Европа хочет, чтобы это закончилось", - отметил Трамп.
Гарантии безопасности для Украины
Напомним, на днях президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны "коалиции решительных" завершили подготовку гарантий безопасности для Украины.
По его словам, 26 страны уже готовы отправить своих солдат в Украину или поддерживать такую миссию.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможную отправку иностранного контингента в Украину, отметил, что точно речь идет о тысячах солдат.
А уже сегодня во время встречи со словацким премьером Робертом Фицо Зеленский предложил Словакии стать частью системы гарантий безопасности для Украины.