Європейські посадовці побоюються, що президент США Дональд Трамп на зустрічі з Володимиром Путіним і Сі Цзіньпіном може зайняти позицію, яка зашкодить інтересам України та Європи. Союзники Вашингтона готуються до непередбачуваних результатів саміту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

За словами кількох європейських посадовців і західних дипломатів, головне занепокоєння полягає в тому, що Трамп може відійти від узгодженого сценарію переговорів.

Союзники побоюються, що його заяви щодо України або Тайваню можуть підірвати їхні інтереси чи виглядати як підтримка Москви та Пекіна.

"Ми знаємо, що кожного разу, коли президент Трамп розмовляє з Путіним або зустрічається з ним, це обертається поганими новинами для України та Європи. Ми готуємося до всього", - заявив Axios один із європейських дипломатів.

Трамп заговорив про Україну всупереч попереднім заявам

Спочатку заявленою метою тристороннього саміту був початок обговорення ядерного роззброєння.

Однак перед відльотом до Філіппін у понеділок, 16 листопада, Трамп повідомив, що на зустрічі також говоритимуть про Іран та Україну.

"Ми поговоримо про мою улюблену тему - Україну", - сказав президент США.

Ця заява пролунала після того, як американські посадовці під час брифінгу в п'ятницю наголосили, що війну в Україні на саміті не обговорюватимуть. Аналогічну позицію озвучували представники Китаю.

У Європі побоюються "Ялти 2.0"

За даними Axios, майбутній саміт обговорювали за зачиненими дверима під час зустрічі європейських лідерів у Дубліні минулого тижня.

Деякі учасники висловили занепокоєння тим, що Трамп може сказати про війну в Україні. Серед тих, хто найактивніше порушував це питання, був канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Подібні побоювання висловлювали й українські посадовці.

Європейські дипломати розповіли, що представники США намагалися применшити значення саміту та знизити очікування щодо суттєвих результатів.

Попри це, союзники Вашингтона остерігаються, що зустріч створить враження домовленостей трьох лідерів про поділ світу на сфери впливу. Деякі співрозмовники видання називали такий сценарій "Ялтою 2.0", згадуючи конференцію 1945 року, яка вплинула на післявоєнний устрій Європи.