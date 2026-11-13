"Ніяких сюрпризів": Мерц звернувся до Трампа перед зустріччю з Путіним
Європейські лідери побоюються, що зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у Китаї перетвориться на "другий дух Анкориджа".
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, передає Reuters.
Мерц закликав Трампа
Мерц закликав Трампа не влаштовувати жодних сюрпризів під час переговорів щодо України з Путіним наступного тижня.
"Дехто тут, у Дубліні, побоюється, що це може перетворитися на "другий момент Анкориджа", - сказав Мерц, маючи на увазі саміт Трампа та Путіна в Анкориджі. Саме його лідери Європи розглядали як потенційно ключовий момент у зусиллях щодо припинення війни в Україні.
"Тому я хочу дуже чітко висловити наше послання США: будь ласка, без сюрпризів. Продовжуйте грати як частина "Збірної Європи" та "Збірної України", - каже Мерц.
Після зустрічей представників США, РФ та України в Абу-Дабі очікується, що найближчими тижнями розпочнуться предметні мирні переговори. У них вперше візьме участь Європа, сказав Мерц.
Він відкинув заклики Росії поставити архітектуру безпеки Європи в центр переговорів, адже така структура вже існує - у формі НАТО.
"Майбутні дискусії мають зосередитися на одному центральному питанні: в яких рамках можна гарантувати безпеку України після досягнення миру? Однак спочатку ми повинні реально досягти цього миру", - впевнений він.
Підтримка України
Мерц наполягає, щоб лідери ЄС зобов'язалися підтримувати Україну в межах переговорів щодо довгострокового бюджету блоку.
Він сказав, що пропозиція отримала широку підтримку, хоча до угоди ще далеко.
Раніше РБК-Україна писало, що Європу на можливих мирних переговорах по Україні може представляти "велика п'ятірка" держав. Це перевірений роками формат співпраці, впевнений Мерц.
Крім того, Євросоюз навряд чи ухвалить рішення про призначення єдиного спецпосланця для переговорів щодо припинення війни в Україні на найближчому саміті в Дубліні.
Також після переговорів в Абу-Дабі можлива розмова Мерца з Путіним. У Берліні заявили, що в ОАЕ вдалося досягти порозуміння щодо основних засад врегулювання.