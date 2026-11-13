"Ніяких сюрпризів": Мерц звернувся до Трампа перед зустріччю з Путіним

Європейські лідери побоюються, що зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у Китаї перетвориться на "другий дух Анкориджа".

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, передає Reuters.

Мерц закликав Трампа

Мерц закликав Трампа не влаштовувати жодних сюрпризів під час переговорів щодо України з Путіним наступного тижня.

"Дехто тут, у Дубліні, побоюється, що це може перетворитися на "другий момент Анкориджа", - сказав Мерц, маючи на увазі саміт Трампа та Путіна в Анкориджі. Саме його лідери Європи розглядали як потенційно ключовий момент у зусиллях щодо припинення війни в Україні.

"Тому я хочу дуже чітко висловити наше послання США: будь ласка, без сюрпризів. Продовжуйте грати як частина "Збірної Європи" та "Збірної України", - каже Мерц.

Після зустрічей представників США, РФ та України в Абу-Дабі очікується, що найближчими тижнями розпочнуться предметні мирні переговори. У них вперше візьме участь Європа, сказав Мерц.

Він відкинув заклики Росії поставити архітектуру безпеки Європи в центр переговорів, адже така структура вже існує - у формі НАТО.

"Майбутні дискусії мають зосередитися на одному центральному питанні: в яких рамках можна гарантувати безпеку України після досягнення миру? Однак спочатку ми повинні реально досягти цього миру", - впевнений він.

Підтримка України

Мерц наполягає, щоб лідери ЄС зобов'язалися підтримувати Україну в межах переговорів щодо довгострокового бюджету блоку.

Він сказав, що пропозиція отримала широку підтримку, хоча до угоди ще далеко.