Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер планують зустрітися з українськими та європейськими представниками у Берліні у четвер, 19 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на джерела Axios.

За словами американського чиновника, головна мета зустрічі - розробити гарантії безпеки, які мають запобігти новим російським нападам на Україну, а також обговорити плани відновлення української економіки після війни.

Зустріч у Берліні відбудеться на тлі контактів адміністрації Трампа з Києвом, європейськими столицями та Москвою.

Американські представники підтримують регулярний зв'язок з українськими та європейськими колегами, водночас ведучи переговори з російською стороною.

Як зазначає Axios, зустріч у Німеччині та поїздка Трампа до Китаю є частиною узгоджених дипломатичних зусиль Вашингтона.

Зокрема, до Китаю разом із американським президентом вирушать держсекретар Марко Рубіо, міністр фінансів Скотт Бессент та голова апарату Білого дому Стівен Міллер. За словами джерела видання, всі вони поінформовані про перебіг переговорів щодо України.

Що відомо про переговори США з Росією

Майбутня зустріч у Берліні пройде через тиждень після того, як Віткофф і Кушнер закликали Росію подати пропозиції щодо післявоєнної архітектури безпеки в Європі.

У Вашингтоні розраховують, що цей паралельний переговорний процес допоможе наблизити до завершення війни.

У четвер, 12 листопада, американські представники зустрічалися у Москві з російським диктатором Володимиром Путіним. А у понеділок, 16 листопада, вони провели розмову з його помічником із зовнішньої політики Юрієм Ушаковим, обговоривши подальші кроки у переговорах.

Одним із ключових питань залишається участь Європи у прямих переговорах із Росією. Віткофф та Кушнер стверджували, що Москва погодилася надати європейцям місце за столом переговорів.

Проте Ушаков у понеділок заявив, що такої домовленості із російською стороною не було.

При цьому європейські уряди скептично ставляться до готовності Кремля дотримуватися можливих домовленостей.