Reuters розкрив деталі запиту США щодо гарантій безпеки для України від Європи
Сполучені Штати надіслали урядам європейських країн ряд запитань про те, що їм потрібно від США, щоб надати Україні гарантії безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Представник Державного департаменту США сказав, що Вашингтон дав чітко зрозуміти, що вони очікують, що європейські партнери візьмуть на себе провідну роль у створенні міцної системи безпеки, і наразі чекають їх пропозицій.
Reuters ознайомився з документом, у якому США сформулювали такі питання до європейських урядів:
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Що, на вашу думку, є підтримуваною Європою гарантією безпеки чи запевненням, яке слугувало б достатнім стримуючим фактором для Росії, водночас забезпечуючи припинення цього конфлікту міцним мирним врегулюванням?
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Які європейські та/або треті країни, на вашу думку, могли б або брали б участь у такій домовленості?
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Чи є країни, які, на вашу думку, були б незамінними?
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Чи була б ваша країна готова розгорнути свої війська в Україні в рамках мирного врегулювання?
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Якби військові сили третіх країн були розгорнуті в Україні в рамках мирної угоди, який би ви вважали необхідним розміром таких сил під проводом Європи?
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Як і куди будуть розгорнуті ці сили і як довго?
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До яких дій мають бути готові США, союзники та партнери, якщо Росія атакує ці сили?
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Яку підтримку США уряд вважав би необхідною для участі в таких угодах безпеки?
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Які короткострокові та довгострокові ресурси знадобляться від США?
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Які додаткові можливості, обладнання та варіанти технічного обслуговування ваш уряд готовий надати Україні, щоб посилити її переговорні позиції та тиск на Росію?
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Що ще готовий зробити ваш уряд для посилення санкцій проти Росії, включно з їхнім жорсткішим дотриманням та обмеженням діяльності третіх країн, що сприяють обходу санкцій?
Зауважимо, що вчора The Guardian написав, що Сполучені Штати надіслали європейським країнам дипломатичний демарш із запитом про можливі гарантії безпеки для України.
Гарантії безпеки для України
Нагадаємо, що Україна розглядає членство в НАТО як ключовий механізм для запобігання майбутній агресії з боку Росії. Водночас в Альянсі наразі підтверджують, що вступ України може відбутися в перспективі.
Президент Володимир Зеленський заявив, що у разі, якщо Україну не приймуть до НАТО, вже підготовлений альтернативний варіант. Так званий "план Б" передбачає подвоєння чисельності українських військових, а також розширення фінансової та військової підтримки з боку західних партнерів.
Раніше спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що "мирний план" представить Дональд Трамп.
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