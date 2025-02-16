Reuters розкрив деталі запиту США щодо гарантій безпеки для України від Європи

Сполучені Штати надіслали урядам європейських країн ряд запитань про те, що їм потрібно від США, щоб надати Україні гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Представник Державного департаменту США сказав, що Вашингтон дав чітко зрозуміти, що вони очікують, що європейські партнери візьмуть на себе провідну роль у створенні міцної системи безпеки, і наразі чекають їх пропозицій.

Reuters ознайомився з документом, у якому США сформулювали такі питання до європейських урядів: