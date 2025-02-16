Ракети, ЄС і "як в Ізраїлі". Зеленський відповів, які потрібні гарантії для України
Майбутні безпекові гарантії для України мають включати низку "запобіжників" для можливого нового нападу з боку РФ у той час, коли країна не буде членом НАТО. Серед них значний запас ракетного озброєння, велика армія, економічні гарантії та ринок Євросоюзу.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для NBC News.
Глава держави дав відповідь на запитання, які українській стороні потрібні гарантії безпеки.
"Потужний пакет ракет, превентивний, які ми не використовуватимемо до будь-якого вторгнення. Але якщо вони (росіяни, - ред.) зроблять це, ми зробимо це швидко. Але ракети мають стояти на нашій території", - розповів Зеленський.
Друге, додав президент щодо безпекових гарантій, це "велика армія".
"Якщо ми не в НАТО, то армія можна порівняти з Росією. Не впевнений, що така ж чисельність, але можна порівняти, щоб не дати їм можливості окупувати. Це ще й психологічна історія, тому що це сильний сигнал (російському диктатору Володимиру) Путіну", - пояснив глава держави.
Крім того, розповів Зеленський, Україні потрібні різні інвестиції, зокрема "у газ, ЗГП (зріджений природний газ)".
"Також важливо, якщо Росія знає, що ми робимо бізнес на ЗПГ, у чому зацікавлений (президент США Дональд) Трамп, я думаю, Путін не атакуватиме ракетами, як і заводи, де ми співпрацюємо з американцями", - сказав український президент.
Зеленський також звернув увагу, що ЄС "дуже важливий, тому що це особливий ринок для нас".
"Тому ми маємо бути в однакових умовах, ми хочемо бути членами, у нас однакові цінності, схожі закони тощо. Це частина економічних гарантій для нас", - пояснив президент України.
Він також додав, що "ми справді не знаємо, як це працює, але коли Іран напав на Ізраїль, США, Франція, Велика Британія та деякі інші хлопці - Ізраїль не є членом НАТО - але всі ці хлопці почали захищати ізраїльський народ від ракет з Ірану".
"Це означає, що вони мають гарантії безпеки від США, Франції Великобританії та інших союзників. Я думаю, нам це дуже потрібне", - розповів Зеленський.
Гарантії безпеки для України
Зазначимо, що Україна розглядає членство в НАТО як основний механізм для запобігання майбутній агресії з боку РФ. Разом з тим в самому Північноатлантичному альянсі наразі кажуть, що вступ України може відбутися в перспективі.
Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що у разі, якщо Україну не приймуть до НАТО, вже підготовлений альтернативний варіант. Глава держави пояснив, що так званий "план Б" передбачає подвоєння чисельності військових ЗСУ, а також розширення фінансової та військової підтримки з боку країн умовного Заходу.
Також повідомлялося, що раніше спецпредставник президента США з питань України та РФ Кіт Келлог заявив, що "мирний план" представить Дональд Трамп.
16 лютого новинне агентство Reuters розкрило деталі запиту США щодо гарантій безпеки для України від Європи.
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