Європа доопрацювала "мирний план" Трампа і відправила його до США, - Der Spiegel

Мирний план США та наміри Європи його змінити

Нагадаємо, днями стало відомо, що США розробили новий "мирний план" щодо закінчення війни в Україні, який складається з 28 пунктів.

Згідно з документом, Україна повинна буде вийти з Донбасу, скоротити свою армію, відмовитися від далекобійного озброєння та ухвалити низку інших рішень. В обмін на це країні буде надано гарантії безпеки за аналогією НАТО.

Сьогодні секретар РНБО Рустем Умеров анонсував, що найближчими днями в Женеві Україна і США проведуть консультації щодо майбутньої мирної угоди з РФ. Він також розкрив, хто увійде до складу української делегації.

Тим часом у Європейській Раді вже офіційно заявили, що план США може бути основою для миру, однак він потребує суттєвих доопрацювань.

За даними Bild, Європа хоче змінити щонайменше 4 пункти з 28. Серед них - питання територій, скорочення ЗСУ, гарантії безпеки, а також ідея Трампа щодо заморожених активів РФ.

У ЗМІ вже з'явилася інформація, що завтра в Женеві має відбутися зустріч делегацій США, України та представників трьох європейських держав.