Європа доопрацювала "мирний план" Трампа і відправила його до США, - Der Spiegel

Глави європейських країн і урядів доопрацювали "мирний план" США щодо завершення війни в Україні і вже направили його до Вашингтона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.
Як пише видання, європейські чиновники ще з вечора п'ятниці працювали над контрпропозицією американському плану.
"Глави держав і урядів зустрілися в кулуарах саміту G20. Повідомляється, що окремий робочий документ уже підготовлено і надіслано до Вашингтона", - йдеться в публікації.
Der Spiegel додало, що за їхніми даними документ являє собою перероблену версію 28 пунктів президента США Дональда Трампа.
Нагадаємо, днями стало відомо, що США розробили новий "мирний план" щодо закінчення війни в Україні, який складається з 28 пунктів.
Згідно з документом, Україна повинна буде вийти з Донбасу, скоротити свою армію, відмовитися від далекобійного озброєння та ухвалити низку інших рішень. В обмін на це країні буде надано гарантії безпеки за аналогією НАТО.
Сьогодні секретар РНБО Рустем Умеров анонсував, що найближчими днями в Женеві Україна і США проведуть консультації щодо майбутньої мирної угоди з РФ. Він також розкрив, хто увійде до складу української делегації.
Тим часом у Європейській Раді вже офіційно заявили, що план США може бути основою для миру, однак він потребує суттєвих доопрацювань.
За даними Bild, Європа хоче змінити щонайменше 4 пункти з 28. Серед них - питання територій, скорочення ЗСУ, гарантії безпеки, а також ідея Трампа щодо заморожених активів РФ.
У ЗМІ вже з'явилася інформація, що завтра в Женеві має відбутися зустріч делегацій США, України та представників трьох європейських держав.