Европа доработала "мирный план" Трампа и отправила его в США, - Der Spiegel

Мирный план США и намерения Европы его изменить

Напомним, на днях стало известно, что США разработали новый "мирный план" по окончанию войны в Украине, который состоит из 28 пунктов.

Согласно документу, Украина должна будет выйти из Донбасса, сократить свою армию, отказаться от дальнобойного вооружения и принять ряд других решений. В обмен на это стране будут предоставлены гарантии безопасности по аналогии НАТО.

Сегодня секретарь СНБО Рустем Умеров анонсировал, что в ближайшие дни в Женеве Украина и США проведут консультации по поводу будущей мирной сделки с РФ. Он также раскрыл, кто войдет в состав украинской делегации.

Тем временем в Европейском Совете уже официально заявили, что план США может быть основой для мира, однако он требует существенных доработок.

По данным Bild, Европа хочет изменить как минимум 4 пункта из 28. Среди них - вопрос территорий, сокращение ВСУ, гарантии безопасности, а также идея Трампа по замороженным активами РФ.

В СМИ уже появилась информация, что завтра в Женеве должна пройти встреча делегаций США, Украины и представителей трех европейских государств.