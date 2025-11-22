Европа доработала "мирный план" Трампа и отправила его в США, - Der Spiegel

Главы европейских стран и правительств доработали "мирный план" США по завершению войны в Украине и уже направили его в Вашингтон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.
Как пишет издание, европейские чиновники еще с вечера пятницы работали над контрпредложением американскому плану.
"Главы государств и правительств встретились в кулуарах саммита G20. Сообщается, что отдельный рабочий документ уже подготовлен и отправлен в Вашингтон", - говорится в публикации.
Der Spiegel добавило, что по их даннымч документ представляет собой переработанную версию 28 пунктов президента США Дональда Трампа.
Напомним, на днях стало известно, что США разработали новый "мирный план" по окончанию войны в Украине, который состоит из 28 пунктов.
Согласно документу, Украина должна будет выйти из Донбасса, сократить свою армию, отказаться от дальнобойного вооружения и принять ряд других решений. В обмен на это стране будут предоставлены гарантии безопасности по аналогии НАТО.
Сегодня секретарь СНБО Рустем Умеров анонсировал, что в ближайшие дни в Женеве Украина и США проведут консультации по поводу будущей мирной сделки с РФ. Он также раскрыл, кто войдет в состав украинской делегации.
Тем временем в Европейском Совете уже официально заявили, что план США может быть основой для мира, однако он требует существенных доработок.
По данным Bild, Европа хочет изменить как минимум 4 пункта из 28. Среди них - вопрос территорий, сокращение ВСУ, гарантии безопасности, а также идея Трампа по замороженным активами РФ.
В СМИ уже появилась информация, что завтра в Женеве должна пройти встреча делегаций США, Украины и представителей трех европейских государств.