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Еврокомиссия представила проект цифровых COVID-сертификатов для путешествий

Автор: Игорь Литвиненко

Еврокомиссия представила проект цифровых сертификатов коронавируса. Они будут подтверждать наличие прививки, отрицательного теста или антител после перенесенного заражения COVID-19.

Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

Такие сертификаты позволят совершать путешествия внутри Евросоюза. Они будут бесплатными и доступными в электронном или бумажном форматах. При этом он будет содержать QR-код и содержать минимум персональной информации за исключением имени, даты рождения, даты выдачи и непосредственно информации о COVID (вакцинации, тесте или выздоровлении).

"С помощью цифрового зеленого сертификата мы используем европейский подход, чтобы обеспечить гражданам ЕС и членам их семей возможность путешествовать безопасно и с минимальными ограничениями этим летом. Цифровой зеленый сертификат не является предварительным условием для свободного передвижения и никоим образом не дискриминирует", - сообщили в ЕС.

Такой сертификат будет действителен во всех странах ЕС, а также открыт для Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

Ранее РБК-Украина писало, что Еврокомиссия предлагает разработать и ввести паспорт вакцинации от коронавируса к лету.

При этом во Всемирной организации здравоохранения считают, что паспорта вакцинации не должны использоваться для международных поездок.

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Новости Украины ЕврокомиссиясертификатыКоронавирус
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