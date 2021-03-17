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Єврокомісія представила проект цифрових COVID-сертифікатів для подорожей

Автор: Ігор Литвиненко

Єврокомісія представила проект цифрових сертифікатів коронавіруса. Вони будуть підтверджувати наявність щеплення, негативного тесту або антитіл після перенесеного зараження COVID-19.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Такі сертифікати дозволять здійснювати подорожі всередині Євросоюзу. Вони будуть безкоштовними і доступними в електронному або паперовому форматах. При цьому він буде містити QR-код і містити мінімум персональної інформації за винятком імені, дати народження, дати видачі та безпосередньо інформації про COVID (вакцинації, тесті або одужання).

"З допомогою цифрового зеленого сертифіката ми використовуємо європейський підхід, щоб забезпечити громадянам ЄС і членам їхніх сімей можливість подорожувати безпечно і з мінімальними обмеженнями цього літа. Цифровий зелений сертифікат не є попередньою умовою для вільного пересування і жодним чином не дискримінує", - повідомили в ЄС.

Такий сертифікат буде дійсний у всіх країнах ЄС, а також відкритий для Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.

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