Бесплатные и со штрих-кодом: СМИ раскрыли детали о будущих COVID-паспортах в ЕС

Европейский сертификат вакцинации , который Еврокомиссия планирует утвердить в эту среду, будет выдаваться бесплатно, а данные будут заполняться на официальном языке страны и на английском языке.

Об этом сообщает EL PAÍS , в распоряжении которого оказался проект решения.

Отмечается, что данные должны заполняться как в цифровом формате, так и в виде бумажного документа, который будет иметь штрих-код для считывания мобильными устройствами.

Проект решения предусматривает, что сертификат может быть использован для разрешения пересекать границу людям, которым вводили любую из вакцин, разрешенных Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Еврокомиссия планирует одобрить проект через три недели после европейского саммита (состоялся 25-26 февраля), который дал зеленый свет для создания европейского сертификата вакцинации.

В проекте указано, что европейский паспорт вакцинации, окрещенный как "цифровой зеленый сертификат", необязательно должен быть зеленым или исключительно цифровым. В статье 3 этого регламента указано, что государства-члены могут также выдавать его на бумаге. В любом формате он должен иметь штрих-код, который позволяет проверить подлинность, действительность и целостность сертификата.

Сертификат "не должен быть условием осуществления свободы передвижения", ведь в проекте указано, что "этот регламент нельзя трактовать как установление обязанности или права на вакцинацию". Люди, которые не имели возможности или не желали быть привитыми, должны пользоваться такой же свободой передвижения, как и вакцинированные, но "при условии необходимости обязательных тестов или карантина/самоизоляции".

В тексте документа указано, что права передвижения не будут одинаковыми для привитых разными вакцинами. В частности, речь идет о еще не одобренных китайской и российской вакцинах. Привитые такими вакцинами смогут путешествовать только в те страны, которые тоже признают их действенность.

После одобрения проект начнет свой законодательный путь в Совете ЕС и Европейском парламенте. Брюссель уверен, что он будет быстро обработан и утвержден не позднее июня.

Как отмечает издание, после окончательного принятия решения возникнет необходимость в трансграничной работе относительно сертификата, ведь он требует создания необходимой технической инфраструктуры. Выдача и считывание документа должно быть одинаково возможным во всех государствах-членах ЕС.