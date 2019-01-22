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ЕК впервые заявила об интересе в транзите газа в нынешних объемах после 2019

Новости » Энергетика    22.01.2019 - 08:08
ЕК впервые заявила об интересе в транзите газа в нынешних объемах после 2019
Фото: Марош Шефчович (flickr.com)

Еврокомиссия заинтересована в сохранении транзита через Украину в нынешних объемах

По результатам второго раунда газовых переговоров между Украиной, Еврокомиссией и Россией Брюссель предложил заключить новый контракт на транзит газа минимум на 10 лет. Об этом говорится в материале "Брюссельский формат: как НАК и "Газпром" договариваются о транзите газа в ЕС". 

Отметим, самый главный пункт предложений, которые озвучил вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович, заключается в том, что впервые в ходе переговорного процесса европейская сторона назвала свои требования по объему транзита.

"Транзит должен быть не ниже существующего уровня поставок в ЕС" - пояснили РБК-Украина знакомые с ходом переговоров источники, отказавшись назвать точные объемы транзита, уточнив лишь, что они должны быть не менее 90 млрд кубометров в год.

В то же время в НАК "Нафтогаз Украина" подтвердили, что Евросоюз заинтересован в сохранении транзита в нынешнем объеме. 

"Согласно предложению ЕК, новый контракт на транзит газа должен быть долгосрочным - на 10 или более лет и предусматривать такие объемы, которые могли бы заинтересовать европейского инвестора с высокой репутацией", - отметили в "Нафтогазе".

Кроме того, по словам Шефчовича, в контракт должны быть заложены объемы транзита, которые "обычно обеспечивала украинская ГТС".

Напомним, в ходе переговоров министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что "Газпрому" и "Нафтогазу" необходимо урегулировать судебные споры, чтобы продолжить обсуждение деталей транзита газа после 2019 года.

Добавим, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявлял, что НАК "Нафтогаз Украины" имеет высокие шансы отсудить у "Газпрома" 12 млрд долларов в случае прекращения транзита после 2019 года.

Евросоюз заинтересован в долгосрочном контракте с "Газпромом" по украинской ГТС "Нафтогаз" хочет отсудить у "Газпрома" 12 млрд долларов в случае прекращения транзита
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