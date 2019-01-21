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Є підстави для продовження контракту на транзит газу через Україну, - Новак

Новини » Енергетика    21.01.2019 - 20:04
Є підстави для продовження контракту на транзит газу через Україну, - Новак
Фото: Олександр Новак (minenergo gov ua)

Новак заявив, що Україна повинна надати чіткі правила по роботі своєї газотранспортної системи

"Газпрому" і "Нафтогазу" необхідно врегулювати судові суперечки, щоб продовжити обговорення деталей транзиту газу після 2019 року. Про це заявив міністр енергетики РФ Олександр Новак за результатами другого раунду газових переговорів (Україна-Єврокомісія-Росія), передає кореспондент РБК-Україна.

"Україна має надати чіткі правила по роботі своєї газотранспортної системи для домовленості щодо транзиту газу після 2019 року", - заявив він.

При цьому міністр зазначив, що на сьогоднішній день є всі підстави говорити про продовження діючого контракту на транзит газу через Україну.

Нагадаємо, віце-президент Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Марош Шефчович заявляв, що Єврокомісія зацікавлена в довгостроковому контракті з "Газпромом" по українській ГТС.

У ході зустрічі за участю міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, міністра енергетики РФ Олександра Новака, і керівників "Нафтогаз України" Андрія Коболєва і "Газпрому" Олексія Міллера, європейська сторона внесла свою пропозицію, "над якою повинні подумати учасники переговорів".

"Це пропозиція стосується трьох ключових параметрів: строку контракту, обсягів поставок і тарифів на транзит. Ми також обговорювали перспективу участі європейських компаній в модернізації української ГТС і безпеку поставок газу", - заявив він, відмовившись назвати конкретні цифри.

Марош Шефчович також заявив, що наступний раунд тристоронніх переговорів відбудеться в травні.

Також голова правління російської компанії "Газпром" Олексій Міллер за результатами другого раунду газових переговорів (Україна-Єврокомісія-Росія), пропонував продовжити контракти з НАК "Нафтогаз України" після 2019 року без консультацій.

Нагадаємо, виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявляв, що НАК "Нафтогаз України" має високі шанси відсудити у "Газпрому" 12 млрд доларів в разі припинення транзиту після 2019 року.

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