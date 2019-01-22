Брюссельский формат: как НАК и "Газпром" договариваются о транзите газа в ЕС

Переговоры о транзите газа между ЕС, Украиной и Россией прошли в Брюсселе (twitter com UA_EUMission)

Очередной раунд переговоров между ЕС, Украиной и РФ о транзите российского газа ожидаемо не принес конкретных результатов, но стороны четко обозначили свои позиции. "Газпром" по-прежнему не признает решений Стокгольмского арбитража и предложил "Нафтогазу" просто "продлить действующий контракт" без проведения консультаций. Украинская сторона, заручившись поддержкой Еврокомиссии, настаивает на заключении с 2020 года нового долгосрочного соглашения с соблюдением норм европейского законодательства. Еврокомиссия призвала стороны до весны поработать над ее предложениями и, по информации РБК-Украина, впервые подтвердила заинтересованность в сохранении объемов транзита по украинскому газопроводу не ниже нынешнего уровня. В мае, когда состоится очередная трехсторонняя встреча, в Украине пройдут президентские выборы, в ЕС – парламентские, изменится состав Еврокомиссии. Россия рассчитывает воспользоваться этим временем для того, чтобы продолжить строительство своих газопроводов в обход Украины. О чем вчера разговаривали в Брюсселе "Нафтогаз", "Газпром" и Еврокомиссия – в материале РБК-Украина.

Европа взяла слово

Вчера в Брюсселе состоялся очередной раунд переговоров между ЕС, Украиной и РФ о транзите российского газа по украинскому газопроводу. Несмотря на то, что стороны встречались для обсуждения этого вопроса уже как минимум трижды – в прошлом году в июле и сентябре, и 15 января 2019-го, официальные переговоры начались только сейчас. Последние несколько встреч на уровне экспертных консультаций представители "Газпрома" проигнорировали. "Мы уже четко видим у российской стороны понимание того факта, что с Украиной как минимум придется вести переговоры. От этого никуда не деться, поэтому они приехали", - отметил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев по итогам трехсторонней встречи, на которой присутствовали министр энергетики РФ Александр Новак и руководитель "Газпрома" Алексей Миллер.

Для того, чтобы договориться об условиях транзита российского газа в Европу, у сторон не так уж много времени. Срок действия нынешнего контракта, подписание которого в декабре 2008 – начале 2009 годов было крайне тяжелым, завершается 31 декабря 2019-го. "Не исключаем возможности того, что с 1 января 2020 года "Газпром", не имея нового контракта, может приостановить транзит по украинской ГТС", - заявлял накануне трехсторонней встречи Коболев.

В ходе переговоров "Нафтогаз" намерен добиться заключения с "Газпромом" нового долгосрочного транзитного контракта (минимум на десятилетний период). При этом объемы поставки по ГТС в Европу должны быть экономически выгодны для Украины. Это означает, что мощность украинского газопровода должна быть максимально загружена – ранее назывался объем не менее 140 млрд кубометров в год. При этом НАК требует от российской стороны соблюдения решений международного арбитража и осуществления транзита в соответствии с европейским энергетическим законодательством.

Справка:

ГТС – украинская газотранспортная магистраль общей протяженностью около 39 тыс. км и ежегодной пропускной способностью "на входе" в систему 288 млрд кубометров и 179 млрд кубометров "на выходе" (со странами ЕС почти 143 млрд кубометров). За транзит российского газа по своей территории Украина получает порядка 2-3 млрд долларов в год. По результатам арбитража в Стокгольме, тарифы на транзит российского газа теперь определяет украинский регулятор - НКРЭКУ - на основании европейских стандартов. Это значит, что теперь тарифы установлены не за прокачку тысячи кубометров на 100 км, а на точки "входа" в ГТС и "выхода" из нее. "Газпром" настаивает на сохранении старой методики и считает справедливым тариф в 2,2-2,5 долларов за тыс. кубометров/100 км. НКРЭКУ в прошлом году установило плату за "вход" на уровне 6 долларов, и отдельно для каждой точки "выхода" – от 12 до 17 долларов.

Накануне встречи в Брюсселе исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что "лучшим вариантом для Украины" будет заключение двух контрактов с "Газпромом" после 2019 года. Одно соглашение – договор между компаниями, где они выступают в качестве операторов украинской и российской газотранспортных систем (interconnection agreement). Второе – контракт с "Газпромом" как с поставщиком газа и пользователем ГТС. Такое соглашение в европейской практике – стандартный договор на бронирование мощности. Это значит, что у других компаний, а не только у "Газпрома" будет юридическая возможность предоставлять услуги транзита.

"Нафтогаз" также заинтересован в том, чтобы европейские компании покупали газ на границе Украины с РФ, причем, по словам Витренко, это может быть не только российское топливо, но и газ из Туркменистана, Узбекистана или Казахстана.

В том, чтобы заставить "Газпром" играть по европейским правилам заинтересованы и в Еврокомиссии. Вице-президент ЕК по вопросам Энергетического союза ЕС Марош Шефчович по результатам этого раунда переговоров заявил, что "заключить долгосрочный транзитный контракт важно, как и для ЕС, так и для России". "Министр энергетики РФ Александр Новак заверил меня, что Россия готова и в дальнейшем использовать украинскую ГТС, и сотрудничать и с нами, и с украинской стороной по вопросу транзита. И мы очень приветствуем эту позицию", - заявил он вчера. При этом, по словам украинской стороны, в Еврокомиссии признали, что действующий контракт противоречит европейским нормам, что Украина привела свое законодательство в соответствие с европейским, а Марош Шефчович публично подтвердил заинтересованность европейских операторов участвовать в модернизации украинской ГТС.

Он также заявил, что "сделал обеим сторонам переговоров предложение", над которым НАКу и "Газпрому" предстоит подумать до весны. Следующий раунд переговоров, уточнил европейский чиновник, состоится в мае. За это время в Украине пройдут президентские, а в ЕС – парламентские выборы. Он не конкретизировал детали своего предложения, сказав лишь, что оно касается трех ключевых параметров: сроков нового контракта, объемов транзита и тарифной платы за него.

Впрочем, источники РБК-Украина в Еврокомиссии, знакомые с ходом переговоров, рассказали изданию, что Еврокомиссия настаивает на заключении долгосрочного контракта "при полном соблюдении норм европейского закондательства". Это означает, что в ЕК рассчитывают, во-первых, что обязательства по новому договору будут возложены на нового оператора украинской ГТС. Речь идет о выполнении Украиной закона о рынке природного газа, нормы которого полностью соответствуют положениям директив Третьего энергетического пакета ЕС. Помимо создания рыночных условий в газовом секторе, они подразумевают также невозможность концентрации добычи газа, его транзита и поставки "в одних руках". Это означает, что с 1 января 2020 года "Нафтогаз" должен передать газотранспортные активы новому оператору ГТС – компании "Магистральные газопроводы Украины". Разделение (анбандлинг) НАКа невозможно провести до момента окончания срока действующего контракта на транзит: "Газпром" не позволяет "Нафтогазу" передать свои обязательства по его исполнению другой компании.

Во-вторых, в ЕК считают, что договора на бронирование мощностей должны быть заключены не только с "Газпромом", но и со "всеми компаниями-операторами из соседних стран", чтобы избежать монопольного положения российской компании при транзите газа в ЕС.

Но самый главный пункт предложений, озвученных Шефчовичем, заключается в том, что впервые в ходе переговорного процесса европейская сторона назвала свои требования по объему транзита. "Транзит должен быть не ниже существующего уровня поставок в ЕС" - пояснили РБК-Украина собеседники, отказавшись назвать точные объемы транзита, уточнив лишь, что они должны быть не менее 90 млрд кубометров в год.

Действующий транзитный контракт обязывает "Газпром" или ежегодно перекачивать в ЕС по территории Украины 110 млрд кубометров газа, или заплатить "Нафтогазу" за этот объем транзита. Но на практике российский газовый монополист эту норму не выполняет на протяжении всего действия договора, что стало в 2014 году одной из причин для подачи НАКом соответствующего иска в Стокгольмский арбитраж. По данным оператора ГТС – компании "Укртрансгаз", в прошлом году транзит российского газа составил порядка 87 мдрд кубометров, в 2017-м – 93,5 млрд кубометров, в 2016-м – 82 млрд кубометров, а в 2015 году - 67 млрд кубометров. Таким образом, Еврокомиссия предложила в новом контракте сохранить фактические объемы транзита российского газа, которые прокачивались по ГТС в 2015-2018 годах. Позже эту информацию подтвердил официально и НАК "Нафтогаз Украины". "Согласно предложениям ЕК новый контракт на транзит должен быть долгосрочным - на 10 и более лет - и предусматривать такие объемы транзита, которые могли бы заинтересовать европейского инвестора с хорошей репутацией. По словам Мароша Шефчовича, в контракте должны быть заложены такие объемы транзита, которые "обычно обеспечивала украинская ГТС"", - говорится в официальном сообщении украинской компании.

Не компромиссные позиции

Сложности в переговорах связаны с двумя глобальными вопросами, о которых украинской и российской стороне предстоит договариваться. Первый связан с выполнением решений Стокгольмского арбитража, с чем категорически не согласен "Газпром". Второй – с намерениями РФ построить дополнительные газопроводы в ЕС в обход Украины – "Северный поток-2" и "Турецкий поток", что совершенно не устраивает НАК "Нафтогаз Украины".

Позиция украинской компании о требовании соблюдать решения международного арбитражного трибунала в Стокгольме была известна и до начала вчерашних переговоров. Напомним, в конце февраля прошлого года арбитры вынесли окончательный вердикт по двум судебным разбирательствам "Нафтогаза" и "Газпрома". НАК оспаривал "кабальные условия" договора на поставку российского газа в Украину и требовал компенсацию за не предоставленные "Газпромом" объемы топлива для транзита в ЕС. Российская компания настаивала на погашении "Нафтогазом" долга за поставленный Украине газ и на сохранении условий, прописанных в договорах в 2009 году.

В результате трибунал определил условие контракта о ежегодном транзите в 110 млрд кубометров по ГТС как обязательное, в противном случае российская компания должна выплатить НАКу компенсацию (правило "ship or pay"). Кроме того, тарифы на транзит российского газа больше не являются предметом договора, а их устанавливает НКРЭКУ на основании европейских норм. "Газпром" должен за транзит в предыдущие периоды "Нафтогазу" 4,6 млрд долларов, но учитывая задолженность НАКа по контракту на поставку, обязан выплатить 2,7 млрд долларов. Пока "Газпром" пытается обжаловать решение Стокгольмского арбитража и не спешит рассчитываться с украинской компанией.

О том, что "Газпром" не намерен мириться с выводами международного трибунала, компания заявила и вчера в ходе переговоров. "Российская сторона не признает решений Стокгольмского арбитража, она не хочет их признавать. Юридически ситуация изменилась для всех наших европейских друзей, только не для России", - заявил по итогам встречи министр иностранных дел Павел Климкин, возглавлявший украинскую делегацию в Брюсселе. "Все просто – простите "Газпрому" его долг, определенный решением Стокгольмского арбитража. Тогда "Газпром" по-барски готов продлить действие нынешнего контракта", - написала на своей странице в Facebook замминистра иностранных дел Елена Зеркаль. Косвенно слова украинских чиновников позже подтвердил и министр энергетики РФ Александр Новак, заявив, что "Газпром" рассчитывает оспорить в апелляции решения трибунала.

По словам украинской стороны, глава "Газпрома" Алексей Миллер предложил "Нафтогазу" и Еврокомиссии без каких-либо дополнительных консультаций "просто продлить действующий контракт". "Был удивлен предложением господина Миллера просто взять и продлить соглашение. На это могу сказать лишь, что НАК "Нафтогаз Украины" готов рассматривать будущие соглашения только в случае их полного соответствия тому европейскому законодательству, которое было имплементировано в Украине", - пояснил вчера журналистам Андрей Коболев. "Российская сторона даже не рассматривает того, что у нас совершенно другое законодательство, другие правила и законы, которые отзеркаливают европейское законодательство. И то, что мы должны перейти от "договорняков" к реальным контрактам, основанным на европейских правилах, это ни российская сторона, ни, тем более "Газпром", рассматривать на этом этапе не хотят", - заявил Павел Климкин.

Но риторика "Газпрома" все же немного изменилась. Раньше российский монополист последовательно настаивал на "восстановлении баланса интересов", подразумевая отмену решений Стокгольмского арбитража. Сейчас, по словам Коболева, "Газпром" предлагает реализовать некий "нулевой сценарий". По информации РБК-Украина, эти слова следует понимать, как требование отказаться от новых претензий "Нафтогаза" и заключить с российской компанией мировое соглашение. О том, что Россия ждет от Украины "мировой" сообщил вчера и Александр Новак.

Новый иск в Стокгольмский арбитраж против "Газпрома" НАК подал в июле 2018 года на 12 млрд долларов. Именно в такую сумму украинская компания оценивает потенциальные убытки, которые ГТС может получить, если "Газпром" с 2020 года откажется от транзита по территории нашей страны. Если этого не произойдет, в "Нафтогазе" посчитали, что смогут снизить сумму иска на 10 млрд долларов. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко пояснил, что НАК настаивает на соблюдении европейских правил транзита, которые подразумевают покрытие затрат оператора газотранспортных маршрутов. "Когда "Нафтогаз" рассчитывает затраты на транзит в 2018-2019 годах, компания должна учитывать амортизацию украинской ГТС, которая, как любое другое основное средство, со временем теряет свою ценность", - пояснил Витренко. Но, если обесценивания украинской ГТС не произойдет и транзит продолжится, то "в таком случае иск будет не на 12 миллиардов, а только на два. Потому что два миллиарда - это все равно доля затрат, которые не покрываются сейчас и по текущему тарифу (на транзит, - ред.)", - уточнил он.

Как известно, пытаясь минимизировать транзитные поставки по украинскому маршруту, а в перспективе – и вовсе отказаться от нашей ГТС, Россия строит сразу несколько газопроводов в обход Украины. В частности, по дну Балтийского моря "Газпром" прокладывает вторую ветку газопровода "Северный поток" мощностью 55 млрд кубометров, а по дну Черного моря – намерена достроить "Турецкий поток" (около 35 млрд кубометров). Несмотря на то, что президент РФ Владимир Путин продолжает уверять европейских партнеров, что, достроив новые газопроводы, "возможность транзита газа через Украину сохранится", Алексей Миллер неоднократно заявлял, что после запуска "Северного потока-2" транзит газа по украинской ГТС снизится до 15 млрд кубометров.

Впрочем, отказаться от использования украинской газовой магистрали "Газпрому" не удастся ни в этом году, ни в перспективе еще нескольких лет. Причин этому несколько. Несмотря на то, что Германия, а вслед за ней Финляндия и Швеция, разрешили России прокладку второй ветки "Северного потока" в своих территориальных водах, Дания такой санкции так и не дала. Это значит, что "Газпрому" придется вести газопровод по дну Балтики в обход острова Борнхольм, что усложняет технологический процесс и отдаляет реализацию проекта во времени.

Кроме того, мощности украинской ГТС и подземных газовых хранилищ позволяют не только выдерживать пиковые нагрузки зимой, когда потребление газа растет, но и, закачивая в хранилища летом газ по более низкой цене, балансировать необходимый объем. Построив альтернативные газопроводы, "Газпром" столкнется в первую очередь с нехваткой балансирующих мощностей. Во второю – новые российские магистрали крайне сложно проложить так, чтобы они обеспечивали газом Болгарию, Турцию, Грецию и Балканы на южном направлении, а также Словакию, Венгрию, Польшу, Румынию и Молдову на западном.

Учитывая, что следующий раунд переговоров в трехстороннем формате состоится не раньше мая, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев позицию российской стороны вчера охарактеризовал как "попытку затянуть переговорный процесс". Выигрывая время, "Газпром" отчасти рассчитывает, что после президентских выборов Украина может ослабить свою переговорную позицию. Отчасти - продолжая строительство обходных газопроводов, надеется убедить влиятельные страны Евросоюза, например Германию, в несостоятельности украинской ГТС обеспечивать транзит.