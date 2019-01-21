Евросоюз заинтересован в долгосрочном контракте с "Газпромом" по украинской ГТС

Фото: Марош Шефчович (flickr.com)

В Еврокомиссии заявили, что Россия готова осуществлять транзит по ГТС после 2019 года

Еврокомиссия заинтересована в долгосрочном контракте с "Газпромом" по украинской ГТС. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович по результатам второго раунда газовых переговоров (Украина-Еврокомиссия-Россия), передает корреспондент РБК-Украина.

"Заключить долгосрочный транзитный контракт важно как и для ЕС, так и для России. Мы помним ситуацию 2009 года, поэтому все стороны прекрасно понимают, что мы не можем рисковать безопасностью поставок газа подобным образом. Министр энергетики РФ Александр Новак заверил меня, что Россия готова и в дальнейшем использовать украинскую ГТС, что они готовы сотрудничать и с нами, и с украинской стороной по вопросу транзита. И мы очень приветствуем эту позицию", - заявил Шефчович, комментируя результаты сегодняшних трехсторонних переговоров в Брюсселе.

Он также сообщил, что в ходе встречи при участии министра иностранных дел Украины Павла Климкина, министра энергетики РФ Александра Новака, и руководителей "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и "Газпрома" Алексея Миллера, европейская сторона внесла свое предложение, "над которым должны подумать участники переговоров".

"Это предложение касается трех ключевых параметров: срока контракта, объемов поставки и тарифов на транзит. Мы также обсуждали перспективу участия европейских компаний в модернизации украинской ГТС и безопасность поставок газа", - заявил он, отказавшись назвать конкретные цифры.

Марош Шефчович также заявил, что следующий раунд трехсторонних переговоров состоится в мае.

"Тогда мы будем понимать результаты президентских выборов в Украине, а также парламентских выборов в ЕС. Летом нас ожидает очень плодотворная работа, с тем, чтобы к осени мы вышли на заключение контракта", - сказал он.

Ранее сообщалось, что председатель правления российской компании "Газпром" Алексей Миллер предлагает продлить контракты с НАК "Нафтогаз Украины" после 2019 года без консультаций.

Напомним, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявлял, что НАК "Нафтогаз Украины" имеет высокие шансы отсудить у "Газпрома" 12 млрд долларов в случае прекращения транзита после 2019 года.