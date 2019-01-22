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ЄК вперше заявила про інтерес у транзиті газу в нинішніх обсягах після 2019

Новини » Енергетика    22.01.2019 - 08:08
ЄК вперше заявила про інтерес у транзиті газу в нинішніх обсягах після 2019
Фото: Марош Шефчович (flickr.com)

Єврокомісія зацікавлена в збереженні транзиту через Україну в нинішніх обсягах

За результатами другого раунду газових переговорів між Україною, Єврокомісією та Росією Брюсель запропонував укласти новий контракт на транзит газу щонайменше на 10 років. Про це йдеться в матеріалі "Брюссельський формат: як НАК і" Газпром "домовляються про транзит газу в ЄС".

Відзначимо, найголовніший пункт пропозицій, які озвучив віце-президент Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Марош Шефчович, полягає в тому, що вперше в ході переговорного процесу європейська сторона назвала свої вимоги щодо обсягу транзиту.

"Транзит має бути не нижче існуючого рівня поставок до ЄС" - пояснили РБК-Україна знайомі з ходом переговорів джерела, відмовившись назвати точні обсяги транзиту, уточнивши лише, що вони мають бути не менше 90 млрд кубометрів на рік.

У той же час в НАК "Нафтогаз України" підтвердили, що Євросоюз зацікавлений в збереженні транзиту в нинішньому обсязі.

"Згідно з пропозицією ЄК, новий контракт на транзит газу повинен бути довгостроковим - на 10 або більше років і передбачати такі обсяги, які могли б зацікавити європейського інвестора з високою репутацією", - відзначили в "Нафтогазі".

Крім того, за словами Шефчовича, в контракт мають бути закладені обсяги транзиту, які "звичайно забезпечувала українська ГТС".

Нагадаємо, у ході переговорів міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив, що "Газпрому" і "Нафтогазу" необхідно врегулювати судові суперечки, щоб продовжити обговорення деталей транзиту газу після 2019 року.

Додамо, виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявляв, що НАК "Нафтогаз України" має високі шанси відсудити у "Газпрому" 12 млрд доларів в разі припинення транзиту після 2019 року.

Євросоюз зацікавлений у довгостроковому контракті з "Газпромом" по українській ГТС "Нафтогаз" хоче відсудити у "Газпрому" 12 млрд доларів у разі припинення транзиту
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