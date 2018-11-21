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Еврокомиссия окончательно отклонила проект госбюджета Италии

Новости » Политика    21.11.2018 - 14:25
Еврокомиссия окончательно отклонила проект госбюджета Италии
Фото: Джованни Триа, министр финансов Италии (twitter.com/formich)

Таким образом ЕК начинает процедуры по дисциплинарным мерам против Италии

Европейская комиссия в среду, 21 ноября, окончательно отклонила обновленный проект государственного бюджета Италии на 2019 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.

Комиссия также подтвердила, что правящая коалиция в Риме нарушает так называемое долговое правило, которым в Европе разрешен общий долг не более 60% от объема выпускаемой продукции. В Италии коэффициент задолженности составляет более 130%. Поэтому ЕК настаивает, что страна обязана сократить свою задолженность в долгосрочной перспективе.

Таким образом Еврокомиссия может начать процедуру по определению дисциплинарных мер в отношении Италии. 

Напомним, ранее Европейская комиссия уже предупреждала, что примет дисциплинарные меры в отношении Италии из-за бюджета на 2019 год. Такие меры стали вынужденными после того, как Рим отказался менять проект дефицитного бюджета на 2019 год.

Ранее бюджет Италии на 2019 год  Европейская комиссия отклонила 23 октября. Кроме того, Брюссель назвал его беспрецедентным нарушением бюджетных правил. Отметим, согласно проекту дефицит бюджета Италии заложен в размере 2,4% ВВП, что в три раза превышает ориентиры предыдущего итальянского правительства.

Глава Министерства экономики и финансов Италии Джованни Триа заявил, что Италия не изменит свой проект бюджета на 2019 год и направил в Еврокомиссию старый проект бюджета, одобренный Советом министров страны.

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